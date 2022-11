"Vamos estar vigilando cada acción", Sandra Cuevas advierte que denunciará acarreados a marcha de AMLO

"Usted no puede enfrentar al pueblo de México" sino apostar a la reconciliación, aseguró la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a través de un video publicado en sus redes sociales respecto a la marcha del 27 de noviembre que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera.

“Usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México. No puede pretender ganarle a los mexicanos, no puede ganarle a una nación que ya está despertó”, expresó la edil.

Cuevas, en un mensaje videograbado, expuso que como autoridad de la Alcaldía Cuauhtémoc, estará vigilando cada acción de esa movilización y denunciará a la gente “vamos estar vigilando cada acción, vamos a estar denunciando a la gente que venga como acarreada, a la gente que se le pague, a los liderazgos de la Ciudad de México que ustedes obliguen a asistir a la marcha”.

Señaló que derivado del movimiento social que se dio el pasado domingo, un movimiento que defiende a las instituciones de este país, un movimiento que el día Andrés Manuel López Obrador quiere enfrentar, quiere provocar, convocando a una marcha el 27 de noviembre.

“Se lo digo de manera muy respetuosa, Presidente: desafortunadamente en su equipo usted no tiene a grandes líderes, usted tiene seguidores, que no le hacen ver que se está equivocando”, insistió y lo llamó a reflexionar.



