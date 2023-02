Tianguistenco, Méx.— La precandidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, Alejandra del Moral, aseguró que el priismo mexiquense demostrará que es el mejor a nivel nacional.

Al reunirse con la militancia de Texcalyacac, Xalatlaco y Tianguistenco, afirmó que “sólo los valientes vamos a demostrar de qué estamos hechos nuevamente y de qué cuero van a salir más correas y, esos, somos los priistas mexiquenses”.

Sostuvo que la unidad de los priistas con la sociedad y la generación de propuestas es lo que permitirá que dicha fuerza política consiga el triunfo.

Del Moral enfatizó que se requieren priistas dispuestos a hacer una alianza amplia que vaya más allá de los colores.

“Este es el proyecto de amor por el Estado de México. Quiero que me acompañen en esta batalla a construir y no a destruir, quiero que me acompañen a unir y no desunir el territorio mexiquense.

“Quiero que seamos protagonistas del lado correcto de la historia, de que defendimos el Estado de México por amor a nuestra tierra, por amor a nuestras familias, por amor a nuestros hijos”.

Puntualizó que quienes nacieron, crecieron y viven en el Estado de México buscan que la tierra mexiquense siga siendo sagrada, cuidada y protegida.

“Nosotros somos los que portamos los colores de la patria y la patria somos todos, no sólo algunos, ahí es donde están nuestras diferencias”, refirió.

Afirmó que el proyecto del PRI “es el de la reconciliación, no queremos que vengan a dividir al Estado de México”.