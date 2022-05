"Una tarifa como la del Edomex no puede ser"; Sheinbaum rechaza propuesta de incremento de pasaje en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no van a aceptar el incremento de la tarifa de pasaje que están proponiendo los transportistas que este jueves se manifestaron en el Zócalo capitalino.

“Ellos quieren más de cinco pesos de aumento de la tarifa de transporte público. No creemos que esto sea aceptable, afectaría muchísimo la economía popular en este momento. Se les están dando bonos de combustible y además ahí hay una mesa de trabajo para ver si podemos llegar a un acuerdo.

Agregó: "Lo que la ciudadanía está de acuerdo conmigo es que una tarifa del doble de lo que está, casi quieren una tarifa como la del Estado de México, no puede ser", señaló en entrevista con los medios de comunicación.

Sobre la posibilidad de que los transportistas realicen manifestaciones y bloqueos en la ciudad en los próximos días, la mandataria dijo que se va a seguir dialogando con ellos.

“Esta tarifa del doble de lo que ellos están cobrando ahora no es aceptable. No puede ser algo que afecte a la ciudadanía. Entendemos que han subido muchos costos de operación para ellos, pero no se acepta este planteamiento que están haciendo del doble de la tarifa".



