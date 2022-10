A una semana de su hallazgo, esto es lo que sabemos de las dos fosas clandestinas de Toluca 

Toluca, Méx.- Tras seis días del hallazgo de dos fosas clandestinas dentro de dos inmuebles en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, en Toluca, hasta el momento han sido localizados los cadáveres de cuatro mujeres y un hombre, confirmó la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

Dio a conocer que del total, cuatro cuerpos fueron hallados en una primera vivienda, localizada en la calle Manuel Hinojosa, que fue cateada el jueves. Mientras que el otro fue localizado en una segunda casa intervenida el viernes, en la calle Melchor Ocampo, ambas ubicadas en la misma comunidad.

Tras los hallazgos de la semana pasada fueron localizados dos tambos con una sustancia química.

Este lunes volvieron los binomios caninos para una segunda revisión del predio en la segunda casa, y con ello aprovechar la tierra removida, y continuar la búsqueda de restos.



¿Quiénes están detrás?

La localización de los predios se da tras la detención de 17 personas. Unos de ellos dieron a conocer los detalles de las fosas.



De acuerdo con el presidente municipal, Raymundo Martínez Carbajal, la captura de los 17 individuos es resultado de un trabajo de cuatro meses, pero que iniciaron desde enero de este año.



"Es un tema que genera mucho impacto, pero es el resultado del trabajo, no sólo aprecio así, creo que estamos caminando por la vía correcta porque permite avanzar de un modo que no habíamos tenido en los últimos años y ojalá con la información logremos desarticular toda intención de territorialización de narcomenudeo", añadió.



Enfatizó que las dos bandas a las que pertenecían los hombres aprehendidos, El Cerrillo y La Línea, no sé conocían públicamente, lo que demuestra el trabajo de inteligencia detrás de su captura, y si bien admitió que en Toluca hay consumo de drogas, es un problema de tejido social, no una disputa del territorio por bandas delictivas.

