Tultepec: tres estaciones del Suburbano están en el municipio

Tultepec, Méx.— Tres de las seis estaciones del Tren Suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) están en Tultepec, reiteró el alcalde Sergio Luna Cortés, quien indicó que es importante que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lo reconozca “si no, nos veremos obligados a establecer una controversia constitucional, porque están reconociendo territorio nuestro a favor de Tultitlán”.

Esto luego de la publicación, el 4 y 10 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del decreto de expropiación de 134 mil 642 metros cuadrados para la construcción de cinco de las seis estaciones de transferencia multimodal que tendrá el nuevo ramal del Tren Suburbano que llegará al AIFA en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan.

Por ello, el ayuntamiento de Tultepec envió el oficio PMT/01/0022/2023 al titular de la SICT, Jorge Nuño Lara, fechado el 17 de enero, donde por ejemplo señalan que la poligonal del ejido de Teyahualco forma parte de Tultepec, por lo que resulta “inexacta la georreferenciación”, por lo que piden a la SICT “hacer la fe de erratas que corresponde y publicarla en el mismo DOF”.

“Ya dimos todos los elementos para que la SICT pueda hacer la corrección necesaria, pero si no lo hace vamos a tener que recurrir a la controversia constitucional”, aseveró el alcalde de Tultepec.

Ya no hay rechazo a la obra

En Tultepec aún “hay un poquito de desconocimiento” por la afectación a predios y avenidas que tendrá el paso del tren, pero no hay ya rechazo a la obra, todos “están convencidos de la importancia y relevancia del Suburbano para Tultepec, es cuestión de ponernos de acuerdo en algunos temas”, afirmó. “No he encontrado a alguien que diga: ‘Vamos en contra del Suburbano’”, sólo hay opiniones distintas si por abajo o por arriba. A diferencia de la autopista del Circuito Exterior Mexiquense, que prácticamente partió el ejido de Teyahualco en dos, hoy la SICT sólo estará ocupando su derecho de vía, no va a partir el ejido”, apuntó Luna.

La afectación será en los puentes que pretenden cruzar y en las vialidades que pretendemos “hacer para recuperar las vías que nos van a cercenar”, indicó.

En tanto, vecinos de la colonia 10 de Junio, quienes junto con otras comunidades han estado en lucha por casi dos años para evitar quedar aislados por el Suburbano, y que impidieron los trabajos de topógrafos, afirmaron que están de acuerdo “si nos cumplen peticiones básicas” que hicieron a directivos de la SICT que visitaron Tultepec el 14 de enero, afirmó Jonathan García Negrete, dirigente vecinal.

Destacan evitar perder la avenida Doctores, que quedaría de sólo un carril y en unos tramos de sólo 90 centímetros, cuando hoy tiene de cinco a ocho metros.

Conservar la avenida del Trabajo que conecta con Teyahualco, o que se reponga, porque es el paso al panteón. Que se respete el derecho de posesión de vecinos que compraron e hicieron sus casas en la zona ejidal, y que no tienen escrituras, indicó García.

“No queremos reubicación en una casa o departamento de fraccionamiento, porque aunque nuestras casas son humildes, son terrenos grandes de 300 metros cuadrados en promedio”, dijo.