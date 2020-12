Tenencia 2021. ¿Cuándo se hace el pago en CDMX y Edomex?

La tenencia es un impuesto que se debe pagar por el uso de vehículos o por la circulación de estos. Es una obligación para todos los propietarios de vehículos y es una importante fuente de recaudación fiscal.

El monto a pagar depende de las características de cada vehículo y se actualiza cada año para calcular el monto a pagar. Para calcular la tenencia de un vehículo se toman en cuenta aspectos como:

Marca

Versión

Año de fabricación

Modelo del vehículo

Precio comercial del vehículo

Cabe mencionar que al comienzo de cada año, las posibilidades de pago del adeudo de la tenencia se abren para el período que inicia y se aplican del 1 de enero hasta el 31 de marzo, generalmente.

¿Qué pasa si no se paga la tenencia?

Es importante mencionar que en caso de que existan adeudos, los automovilistas no podrán verificar su automóvil, cambiar las placas o retirarlo de los corralones. Por otro lado, si no se paga el impuesto a tiempo, el adeudo generará recargos mes con mes y no se podrá acceder a subsidios ni exenciones.

Trámite de tenencia en la Ciudad de México



¿Cómo revisar el adeudo de tenencia en la Ciudad de México?

Revisar el adeudo en la Ciudad de México es muy fácil, sólo hay que ingresar al portal de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y realizar una Consulta de Pagos y Adeudos con el número de placa del automóvil. Recuerda que si no se paga este impuesto, no se podrán realizar otros trámites muy importantes.

¿Cómo obtengo el Formato de Pago de Tenencia Único?

Para obtener el Formato de Pago de Tenencia Único sólo hay que ingresar al portal de la Secretaría de de Finanzas de la Ciudad de México y realizar una Consulta de Pagos y Adeudos con el número de placa del automóvil.

Una vez realizada la consulta, se desplegará el apartado de Pago de Derechos para imprimir el formato o pagar el adeudo en línea desde esa misma herramienta.

Cabe mencionar que el Formato de Pago de Tenencia también se puede obtener en las Oficinas de la Tesorería o en los Centros de Servicio de la Tesorería.

¿En dónde puedo pagar la tenencia?

Una vez que obtengas el formato de pago, podrás acudir a cualquiera de los Centros Autorizados de Pago para saldar el adeudo de tu tenencia.

Trámite de tenencia en el Estado de México

¿Cómo revisar el adeudo en el Estado de México?

Al igual que en la Ciudad de México, revisar el adeudo en el Estado de México también es muy fácil, sólo ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente para realizar una consulta en la herramienta Tenencia Individual con el número de placa de tu carro . Recuerda que si no pagas este impuesto, no se podrán realizar otros trámites muy importantes.

¿Cómo obtengo el Formato de Pago de Tenencia y Refrendo?

Actualmente, existen tres medios para obtener el Formato de Pago de Tenencia y Refrendo:

1. Realiza el trámite en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente.

2. Acude directamente a los Centros de Servicios Fiscales.

3. Acude directamente a los Módulos Integrales de Recaudación.

¿En dónde puedo pagar la tenencia?

Una vez que obtengas el formato de pago, podrás acudir a cualquiera de los Centros Autorizados de Pago para saldar el adeudo de tu tenencia.

