Temblor de 7.5 grados sólo dejó gran susto

Con el sismo de 7.5 grados, con epicentro en Crucecita, Oaxaca, que se registró la mañana de ayer, la capital de la República y el Estado de México no sufrieron afectaciones mayores, sólo daños menores en edificios y algunos heridos.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 32 edificios presentaron daños “muy menores de fachadas y bardas afectadas”, principalmente en alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero; entre ellos, unos que están en proceso de demolición por daños del temblor de 2017 como son Pestalozzi, Jalapa 200 y Tlalpan 605.

La afectación más importante fue en Gustavo A. Madero, en la Unidad Habitacional Lindavista, donde 120 personas fueron desalojadas de 40 departamentos porque el inmueble presentó mayores afectaciones, aunque ya había resultado dañado en el terremoto del 19-S.

En videoconferencia, desde las instalaciones del C5, Sheinbaum comentó que además cuatro edificios de gobierno tuvieron afectaciones leves y son: del Sistema de Aguas, de la Secretaría de Pueblos Indígenas, del Trabajo y de Movilidad.



El hospital privado Álvaro Obregón, en la colonia Roma, que no atiende casos de coronavirus, desalojó unos minutos a los pacientes. Foto: GALO CAÑAS. CUARTOSCURO

Además, se reportaron dos fugas importantes en el Acueducto Ramal Míxquic y Santa Catarina.

La mandataria local indicó que hubo dos personas lesionadas, un hombre que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, debido a que le cayó un cable de alta tensión en la alcaldía de Iztapalapa, y un menor con traumatismo, porque se cayó y fue atendido en el Hospital Pediátrico Moctezuma.

Las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activaron protocolos de actuación tras el sismo, desplegaron personal en las 16 alcaldías, además de que el agrupamiento Cóndores puso en funcionamiento cuatro helicópteros para realizar sobrevuelos en la Ciudad.



Una vivienda de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, se derrumbó. Sus habitantes, entre ellos un pequeño, lloraban al ver la escena. Foto: ARMANDO MARTÍNEZ. EL UNIVERSAL

Sobre los hospitales que atienden pacientes Covid-19, principalmente, Sheinbaum Pardo comentó que ninguno fue desalojado y tras revisarlos no hubo daños.

No obstante, el hospital Álvaro Obregón, en la colonia Roma, que no atiende casos de coronavirus, desalojó unos minutos a los pacientes, así como un Centro de Salud en Tláhuac; mientras que en el Hospital de la Mujer se presentó una fuga de gas, misma que fue reparada y no representó un riesgo.

En tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer que se registraron cuarteaduras menores en las instalaciones del IMSS Oriente de Ecatepec y en el Hospital General de Chalco; sin embargo, los reportes indicaron que no hubo daños mayores ni incidentes qué lamentar.



Los daños en un edificio en Tepic y Amealco, por el 19-S, se agravaron. Foto: ADRIANA HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL

En esta entidad, 25 hospitales que atienden a mil 599 pacientes Covid-19 tampoco pudieron desalojar y sólo se replegaron a muros y marcos de accesos. De acuerdo con Luis Felipe Puente Espinoza, titular estatal de Protección Civil, se revisaron las unidades hospitalarias y no hubo reporte de daños.

En los municipios de Toluca, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Chimalhuacán las autoridades también reportaron saldo blanco.

***Con información de Eduardo Hernández, Claudia González, Rebeca Jiménez, Emilio Fernández y Kevin Ruiz