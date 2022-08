Supuesta exempleada responde así en TikTok a diputada del PAN que aboga por Sonora Grill

La usuaria de TikTok @sof.otero, quien en los últimos días ha dado de qué hablar al señalar al restaurante Sonora Grill por ser racista con sus clientes y trabajadores, respondió a la diputada local del PAN, América Rangel, luego de que ésta dijera que no fue discriminada por ser morena al ir a comer a una de sus sucursales.

"Mucha gente me andaba reclamando que por qué andaba atacando a una empresa mexicana que le daba trabajo a tantos mexicanos... y digo, trabajo sí, ¿pero trabajo digno?", mencionó la tiktoker luego de que la diputada Rangel mencionara que aprovechó para comer en el restaurante mencionado, "una empresa mexicana que invierte y genera empleos en el país", señaló.

En el video, la tiktoker responde a la panista:

"Te voy a explicar por qué ese argumento no tiene sentido: recuerda algo muy sencillo, eres política y ¿qué crees? ¿que no nos dan indicaciones de tratar a los políticos de cierta forma, especialmente teniendo un Sonora Grill al lado de la Cámara de Senadores?", mencionó la denunciante.

Lee también: "Mesas del balcón, solo para quienes cumplen los estándares": presunta exempleada del Sonora Grill cuenta su experiencia

Racismo cuando acudió por vacante

La usuaria también menciona que otro de los ejemplos de racismo que la cadena restaurantera aplica fue cuando acudió por la vacante de hostess, ya que ella no tenía experiencia y aún con eso le otorgaron el puesto, a pesar de que había otra mujer buscando el mismo trabajo y contaba con experiencia, pero fue contratada para ser lavalosas, por su color de piel.

"Tiempo después, este mismo señor [el gerente], me dijo que la razón por la que me contrataron es porque aunque yo no tuviera experiencia yo era la persona que mejor cumplía la imagen que estaban buscando", relató.

Asimismo, denunció que las horas de trabajo se extendían a 10 horas o más y que no le eran pagadas como extras, pero trataban de compensarlo con rifas y una comida que daban una mes al mes.

Respecto a los meseros, dijo que trabajan más de ocho horas "y no es esta empresa orgullosamente mexicana la que los ayuda a sobrevivir, son los clientes con sus propinas", señaló la tiktoker.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rcr