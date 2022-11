¡Súbale, hay lugares! Por ser día festivo puedes llevar tu bici en el metro

Hoy, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México admite el viaje con bicicletas durante todo el día en cualquier línea. Esto al tratarse de día festivo, por lo que podrás ingresar con tu bici sin problemas en cualquier estación.

Recuerda seguir las indicaciones para el transporte de bicicletas en andenes. Utiliza las escaleras fijas y da preferencia a otros usuarios. Accede por en medio de las puertas de servicio y espera al tren junto a la pared. Viaja en los extremos del vagón y no uses tu bicicleta en la estación. Por último, recuerda no obstaculizar el paso al tren y de preferencia mantente lejos de las puertas una vez dentro.

También ten en cuenta que hay 41 bici estacionamientos en la red del Metro de la Ciudad de México, donde podrás dejar tu bici sin problemas. Estas son las estaciones que cuentan con este servicio:

También lee: Reforma al reglamento de tránsito es para evitar accidentes en motocicleta: Sheinbaum

LÍNEA 1: Insurgentes, Sevilla, Chapultepec.

LÍNEA 2: Tacuba, Taxqueña, Ermita.

LÍNEA 3: Deportivo 18 de Marzo, Universidad, Zapata, Tlatelolco.

LÍNEA 4: Martín Carrera.

LÍNEA 6: El Rosario, Deportivo 18 de Marzo, Martín Carrera.

LÍNEA 7: Auditorio, El Rosario, Tacuba

LÍNEA 8: Atlalilco.

LÍNEA 9: Velódromo, Pantitlán.

LÍNEA A: Pantitlán.

LÍNEA 12: Ermita, Mixcoac, Atlalilco, Tláhuac, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexicaltzingo, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de noviembre, Insurgentes Sur.

También lee: Reabren Periférico Norte luego de evento deportivo Tour de France

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asgs/rmlgv