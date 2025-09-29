Atizapán de Zaragoza, Méx.— El 20% del territorio municipal continúa asentado sobre cavidades originadas por la explotación minera que se realizó en la zona durante los siglos XVII y XVIII, informó el coordinador de Protección Civil, Héctor Elorriaga.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que aunque gran parte de estas excavaciones fueron cubiertas con el paso de los años, todavía persisten oquedades que representan un pendiente para las autoridades.

Actualmente, la colonia Ex-Hacienda del Pedregal es uno de los puntos más críticos, pues cerca de 25% de las superficies construidas se encuentran sobre cuevas formadas por la minería antigua.

Desde 1997, en esa zona se realizan trabajos para rellenar los espacios con material especializado que permita garantizar la seguridad de los habitantes y evitar hundimientos.

Señaló que fuera de la temporada de lluvias se efectúan estudios geofísicos y de prospección para conocer la ubicación de las cavidades.