Sin proyecto ni propuestas, nuevo grupo de oposición de Claudio X. González, asegura Sheinbaum

Sobre el nuevo grupo de oposición, impulsado por Claudio X. González, llamado "[email protected]”, la Jefa de Gobierno dijo que "ya no fueron por México".

"Cada vez más se hace más conservador porque es justamente el lenguaje, hasta en algún momento hablaron de que eran de izquierda y ahora ya se movieron dependiendo de las circunstancias; en realidad no tiene proyecto, no tienen ideología, no tienen propuestas para el país, y lo único que tienen es que están contra el presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador], eso es lo que los une", comentó.

Agregó que "por eso digo que ya fue por México".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asf/rmlgv