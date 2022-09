Sin daño estructural, escuela de Iztapalapa que fue catalogada como de alto riesgo

Sin riesgo ni daño estructural la escuela Albino García, ubicada en Santa Cruz Meyehualco, afirmó la autoridad educativa de Iztapalapa; sin embargo, alumnos no acudirán a clases hasta el próximo lunes.

Este miércoles, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada efectuó un recorrido por el plantel junto con la directora general de servicios educativos de la SEP en Iztapalapa, Maricela Méndez, quien dijo que será hasta el lunes cuando los alumnos se presenten a clases.

Después del sismo de 7.7 que se suscitó este lunes, la autoridad educativa indicó que ayer acudió un DRO (Director responsable de Obra) quien supervisó el plantel e indicó que no hay daño estructural; sin embargo, esta semana se realizará estudios para descartar cualquier riesgo.

“De manera verbal, nos dijo (el DRO) que no hay daño estructural. Nosotros por seguridad pedimos que los niños no vinieran a la escuela esta semana y permitirán realizar los estudios, pero no hay riesgo para ellos”, acotó.

Agregó que el plantel presenta daños de mantenimiento y no estructural “la fisura es diferente a grieta. Es mantenimiento qué hay que darle”, apuntó.

Destacó que hoy en el plantel retornaron los alumnos a clases, sin embargo, descartó que los daños sean de alto riesgo, aunque ya quedaron con los padres de familia que hasta el lunes regresen al plantel. . “En esta semana quedamos con los padres que no los manden”.



Sin clases presenciales

Al respecto, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada aseveró que de manera preventiva no acudirán a clases esta semana a fin de que realicen los estudios.

También subrayó que hay problemas de mantenimiento y no de daño estructural.

“Se solicitó que de manera preventiva no acudan a clases y en estos días el DRO dará el dictamen. Yo vendré la próxima semana para dar seguimiento que se va a hacer lo que el dictamen haya arrojado. Estaremos pendiente”.

Clara Brugada agregó que ya van 95 dictámenes en planteles de la alcaldía y ninguno presenta daño estructural.

