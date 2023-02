Sí hay libertades y democracia con gobiernos de Morena: dice Batres tras marcha por el INE

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que en los gobiernos del partido al que pertenece, Morena, sí hay libre expresión para que la oposición pueda manifestarse y reunirse tal y como se llevó a cabo en la marcha en defensa del INE el pasado domingo.

“Sí hay libertades, sí hay democracia con los gobiernos de Morena, no así, siempre, con los partidos de otras fuerzas políticas”, expresó el funcionario en un video publicado en sus redes sociales.

Batres recordó que no siempre ha habido democracia con garantías y entonó como ejemplo la vez que Morena quiso cerrar en el 2018 su campaña presidencial en el Zócalo, pero el PRD se lo negó; como un tema más actual, recordó que el año pasado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quiso hacer un informe en la alcaldía Benito Juárez, pero las autoridades del PAN se lo negaron.

En el mismo material videográfico, el secretario de Gobierno aseguró que no han tenido una sola protesta contra fraude electoral, “en cambio, sí tuvimos el intento del INE de robarse la elección en Guerrero y en Michoacán; no pudieron, por que la ciudadanía no se los dejó.



Ayer se manifestó la oposición en el Zócalo. Lo hizo con toda libertad y garantías. No siempre ha sido así y no es así en todos lados. En 2018 Morena no pudo cerrar su campaña en el Zócalo. En 2022 la Jefa de Gobierno no pudo dar su informe en la explanada de Benito Juárez. pic.twitter.com/VoKI7rJplF — Martí Batres (@martibatres) February 27, 2023

axl