Sheinbaum se compromete a inaugurar antes de que termine octubre el Hospital General de Cuajimalpa

Ante cientos de personas de la alcaldía de Cuajimalpa, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a que antes de que termine este mes, en compañía del edil Adrián Rubalcava, se va a inaugurar el Hospital General de Cuajimalpa.

"Aquí me comprometo con Adrián, que en 15 días... ya está listo el Hospital de Cuajimalpa, de hecho ya está recibiendo en consulta externa, pero hace cuatro días me dijeron que ya llegó el tomógrafo, ya lo están instalando, así que, antes de que termine este mes de octubre, Adrián, vamos a ir juntos a inaugurar el Hospital General de Cuajimalpa".

Como parte de sus visitas a las alcaldías por su cuarto informe de labores, Sheinbaum aseguró que el nosocomio, el cual se construyó en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es el único en su tipo y que cada que llegaba a Cuajimalpa era la principal demanda.

"Hoy es uno de los mejores hospitales no solo de la Ciudad, sino del país", aseguró la mandataria capitalina.

También lee: Sheinbaum llama al diálogo a colectivas

Por otro lado, la mandataria aprovechó para comentar sobre la construcción del Cablebús Línea 3, el cual va de Los Pinos al Pueblo de Santa Fe, por lo que dijo que para mejorar la movilidad se pondrán camiones de RTP en la penúltima estación rumbo a la alcaldía Cuajimalpa.

"La última estación o penúltima queda justamente en Constituyentes, frente a la Cuarta Sección, ya realmente muy cerca de Cuajimalpa, así que nos vamos a comprometer a qué ahí donde esté esa estación haya autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros para que de ahí puedan tener varias rutas directo a las colonias y pueblos de Cuajimalpa", indicó.

Mientras tanto, el edil de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, agradeció la coordinación con la mandataria capitalina y aseguró que es parte de su familia.

"Cada vez que hemos tenido una emergencia, alguna necesidad, usted no me manda con alguien más, usted me recibe la llamada, me recibe personalmente y nos respalda, nos escucha y ha demostrado que más allá de los tintes partidistas usted está con nosotros".

También lee: Consejo de salud se reunirá esta semana para hacer una recomendación a la población sobre el cubrebocas: Sheinbaum

Agregó: "Hemos trabajado de manera institucional, pero además de eso me ha brindado su amistad, y hay quienes han criticado la relación estrecha que tengo con usted, y como lo usted lo ve, la gente que está aquí no son vecinos, sino que son mi familia y por ellos como cuando un padre vela por sus hijos lo damos todo, jefa de Gobierno usted se ha convertido en esta familia".

Al evento que se celebró en el Deportivo El Cacalote estuvo presente la secretaria de Turismo, Nathalie Desplas, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado, el presidente de Morena, Mario Delgado, y como invitado especial el presidente del PRI en la capital, Israel Betanzos, a este último, Sheinbaum agradeció su presencia.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asgs