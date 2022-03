Sheinbaum pide "piso parejo" al INE sobre sanciones por publicaciones de propaganda

Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó bajar publicaciones de redes sociales al ser considerada propaganda, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que hay un marcaje personal, por lo que pidió piso parejo al órgano electoral ya que solo las sanciones las han recibido gobernadores de Morena.

Recordó que recientemente el gobernador de Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme, hizo unas declaraciones en las que llamó a no participar en la consulta de renovación de mandato, pero que no tuvieron sanción por el INE.

En ese sentido, Sheinbaum dijo que cuando reciba la notificación del INE, bajará las publicaciones en redes sociales, pero aclaró que va a impugnar la decisión.

“No hemos recibido la notificación por parte de la consejería jurídica, en su momento bajaremos las publicaciones con lo que establece el INE, pero sí es importante que haya piso parejo. Sin embargo, las sanciones las han recibido en todo momento gobernadores que provenimos de Morena, o de gubernaturas aliadas, en el caso del Partido Verde”, comentó en conferencia de prensa.

La jefa de Gobierno capitalina añadió que no solamente no se promueve la consulta por parte del INE sino que hay muy pocas casillas y que solo las sanciones son de un lado, por lo que respaldó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los consejeros del organismo sean elegidos mediante votaciones de la ciudadanía.

“Hoy el presidente de la República hizo en la mañanera una propuesta, que me parece buena, por que no que se elijan los consejeros electorales por el pueblo de México, se hace en otros países del mundo inclusive fiscales, hasta el sheriff de la policía en Estados Unidos se elige. En este caso me parece bien que el Instituto Nacional Electoral, lo planteó hoy el presidente, no lo había escuchado y me parece la verdad que sería muy bueno”.



apr/acmr