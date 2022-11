Sheinbaum no sabe quién mandó a hacer la canción “Es Claudia” que habla sobre ella, dice

Luego que en Twitter se difundió un video con una canción a favor de la mandataria capitalina rumbo al 2024, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que desconoce la autoría del vídeo ni que lo mando a hacer.

"No conozco la autoría y no lo mandé a hacer, yo normalmente cuando aparecen estas cosas para que no haya ningún problema de inmediato mando una carta al Instituto Nacional Electoral a informar que, a deslindarme completamente de cualquier acción de este tipo", comentó en conferencia de prensa.

Sheinbaum mencionó que hay personas que quieren subir este tipo de videos de uno u otra persona, pero lo que a ella le interesa es que cualquier acción o apoyo no sea mediante la calumnia ni engaño de la guerra sucia.

"Las personas pueden subir apoyo y no apoyos es asunto de las personas, no asunto que yo esté promoviendo".

A pregunta expresa si es más honesto admitir que si mando a hacer el video de la canción como lo han comentado otras corcholatas presidenciales, Sheinbaum respondió: "Yo no soy deshonesta, eso te lo puedo decir, y la gente puede subir a las redes, son abiertas las redes, más bien hay cosas en las redes que uno no quisiera que se subieran, pero no es un asunto mío".

¡Para que continúe la #Transformación escucha y comparte la canción! Las encuestas no mienten, la más cercana al pueblo y nuestra mejor opción es la Dra. @Claudiashein El pueblo de México lo sabe #EsClaudia pic.twitter.com/YKUxiq2Axd — Es_Claudia (@Es_Claudia4T) October 31, 2022

axl