Sheinbaum no contempla regreso de detectores de metal tras balacera en metro de New York

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum , dijo que no se contempla volver a poner los detectores de metales en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro debido a que hay “muchos” policías que resguardan las estaciones.

Lo anterior al ser cuestionada si se debe reforzar la seguridad en el STC ante la balacera en el Metro de Nueva York en el que resultaron lesionados más de una decena de personas.

“Prácticamente no hay una revisión a los usuarios, no hay revisiones especiales, y no se han presentados situaciones de este tipo, pero lamentamos lo que ocurrió en la Ciudad de New York, toda nuestra solidaridad y apoyo a los habitantes de New York, y obviamente es una circunstancia distinta a la Ciudad de México”.

Agregó: “Por el momento no lo tenemos contemplando, hay muchos policías en el Metro de la Ciudad, policía auxiliar y bancaria y hay una vigilancia permanente, de hecho los delitos en el Metro, cuando llegamos, había alrededor de 10 robos diarios y hoy tenemos 2 robos diarios y denunciados, hay una parte de cifra negra, pero esto es producto de la vigilancia del Metro”.

lr