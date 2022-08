Sheinbaum instruye a Contraloría General a investigar a funcionarios relacionados con ambulancias patito

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que instruyó a la Contraloría General local que hiciera una investigación contra funcionarios vinculados a las ambulancias patito, así como a los hospitales que reciben a los pacientes que llevan estas unidades.

"El día de ayer pedí que hubiera una investigación mayor, inclusive si es necesario en Contraloría (General) si es que algún servidor publico, hay la denuncia de un servidor público que pertenecía a algún esquema de estas ambulancias cuando esta afuera de sus servicios, pedí que hubiera la investigación a él y otras personas que pudieran estar involucradas y al mismo tiempo a estos hospitales que están recibiendo y que son parte del maltrato y de este esquema que afecta la salud de las personas".

Tras la inaguración de la Feria de la Inversión, Sheinbaum detalló que este miércoles solicitó un reporte a la Secretaría de Salud, a Tránsito, Secretaría de Medio Ambiente, y el C5 en el Gabinete de Seguridad, para poder darle seguimiento al tema de los operativos.

A pregunta expresa de que hay al menos cinco hospitales vinculados con las ambulancias patito, la mandataria capitalina comentó que se tienen que hacer las investigaciones pertinentes tanto administrativas y si es necesario penales, pero no descartó que puedan endurecerse las sanciones.

"Hay investigaciones tanto administrativas como, si es necesario, investigaciones penales que puedan dar luz sobre lo que está ocurriendo y si hay algún vínculo de corrupción, cohecho y extorsión sobre alguna persona que pueda estar vinculada con estas ambulancias que no tienen permiso o algún hospital privado (...) Primero hay que investigar que está ocurriendo y ver cuáles son las sanciones y desde ahí ver si es necesario algo adicional".

Sobre si la corrupción de las pasada administración abonaron que la proliferación de las ambulancias ilegales, la Jefa de Gobierno respondió que si, pero que también se dieron por una carencia de los servicios públicos de salud.

"Sí, por supuesto. Estas prácticas se dan por una carencia del servicio publico y privado. Desde hace mucho no se hacía este proceso de regularización con capacitación porque facilitaban que existieran estas ambulancias y se permitiera de alguna manera la colucion entre los privados. Siguen sin salir, y no vamos a dejar de revisar en todo caso si ya no salen pues también se cumplió el objetivo de que estás ambulancias ya no existieran en la Ciudad".

Hoy EL UNIVERSAL publicó que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México tienen bajo la mira a cinco hospitales privados que reciben a lesionados de accidentes y son trasladados en ambulancias patito que tienen mayor número de quejas ciuda danas por abusos y están en una lista negra.



