Sheinbaum da positivo a Covid; "no se puede vencer a quien no sabe rendirse", dice

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX dio positivo a Covid.

Informó así en su cuenta de Twitter:

"Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse".

Esta es la segunda vez que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México da positivo al virus de coronavirus, pues en octubre de 2020 también anunció que se encontraba contagiada, por lo que estaría trabajando en aislamiento.

Asistió a eventos públicos

Desde el domingo, la mandataria se ha reunido con diversos funcionarios:

El domingo 12 estuvo en el evento de Morena en Toluca, Estado de México, donde estuvo Mario Delgado, dirigente del partido; Adán Augusto, Secretario de Gobernación; y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, así como cientos de militantes y asistentes.

El lunes 13 tuvo una conferencia con el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani.

El martes 14 de junio estuvo en la Secundaria Técnica Número 63 "Melchor Ocampo", del Centro Histórico, con más de una decena de niños.

También se reunió con el títular del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo, el secretario de Gobierno, Martí Batres, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

El lunes 13 de junio, un día después de la reunión morenista en Toluca, Claudia Sheinbaum se reunió a mediodía con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

También sostuvo una reunión con el director del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), Paul Ladd; y con el coordinador superior en el Programa de Investigación de Justicia de Género del UNRISD, Francisco Cos-Montiel.

Hoy en México, casi 10 mil nuevos contagios

La secretaría de Salud (Ssa) reportó las últimas 24 horas 9 mil 452 nuevos contagios de Covid-19 lo que sumó 5 millones 843 mil 190 casos totales. Además informó que se registraron 29 muertos por la enfermedad lo que acumuló 325 mil 271 fallecimientos en el país.

La dependencia en el informé detalló que la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

Además expuso que los casos confirmados acumulados por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65% de todos los casos acumulados registrados en el país.



