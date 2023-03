Sheinbaum critica a feministas que se oponen a Joven de Amajac en Paseo de la Reforma

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que aquellas mujeres que no quieren la escultura de la Joven de Amajac en Paseo de la Reforma, es porque en el fondo "son profundamente racistas y clasistas".

Este viernes, feministas y víctimas de desaparecidos afirmaron que la Glorieta de las Mujeres que Luchan no es negociable y no permitirán imposiciones del Gobierno de la Ciudad de México para la colocación de la escultura de la Joven de Amajac.

Integrantes del Frente Amplio de las Mujeres que Luchan recordaron que la Glorieta, donde antes se situaba la figura de Cristóbal Colón, fue tomada como protesta y denuncia “de una crisis humanitaria nacional provocada por la violencia imparable, la injusticia e impunidad que persiste en México, para la que ni el presidente de la República, ni la jefa de gobierno de la Ciudad de México han tenido una sola palabra, un acercamiento o una propuesta de solución”.

Recordaron que el 25 de septiembre del 2021, colocaron la figura de una mujer con el puño izquierdo en alto como símbolo de lucha y resistencia. ¨“Seguiremos habitando la Glorieta de las Mujeres que Luchan, no aceptaremos ninguna imposición, a pesar del asedio, la intimidación, los discursos revictimizantes, el acoso, la simulación, los montajes, el uso y abuso de la forzada narrativa indigenista impuesta desde arriba”, sostuvieron.

Al respecto, este sábado durante su gira por Michoacán y al impartir su conferencia magistral, Políticas de Gobierno al Servicio del Pueblo, la jefa de gobierno, indicó que cuando llegó al gobierno, se retiró la estatua de Colón de Reforma y mujeres indígenas le solicitaron que en ese lugar hubiera la representación de una mujer indígena.

"Nosotros como mujeres tenemos que reivindicar las luchas de todas las mujeres, pero particularmente tenemos que reivindicar la lucha de quienes históricamente han sido más marginadas en nuestro país y son las mujeres que menos tienen y son las mujeres indígenas que muchas veces no tuvieron voz, que son las grandes luchadoras, las que han construido el México profundos, haciendo tortillas, trayendo leña, y por ellas también tenemos que salir adelante, porque no es solamente una línea, también en la lucha por la defensa de las luchas de las mujeres también tenemos que pensar en las mujeres que menos tienen", subrayó.

"Aquellos que no quieren que la joven de Amajac, que es una figura huasteca que se encontró en Álamo Veracruz, el 1 de enero de 2021, que una replica esté en Reforma, las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas y nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas, porque no queremos que haya discriminación, ni machismo, ni racismo, ni clasismo, eso se llama humanismo mexicano", sentenció.

Dijo que las mujeres tienen derecho a estar en cualquier espacio público, "lejos quedó aquello de calladita te ves más bonita. Eso ya no, nunca. Lejos quedó aquello que las mujeres no podamos ser ingenieras, no podemos ser abogadas, no podemos ser presidentas municipales. Podemos ser todo lo que queramos y por eso están los sueños, podemos ser ingenieras, abogadas, presidentas municipales, gobernadoras y presidentas de la república".

Totalmente equivocados aquel que piense que en en la cuarta transformación no se piensa en las mujeres, afirma Sheinbaum

Durante su ponencia en el Teatro Morelos del Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) de Morelia, Michoacán, Claudia Sheibabum también se refirió, en el marco del próximo 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que están equivocados aquellos que dicen que en la Cuarta Transformación no se piensa en las mujeres.

Indicó que se luchan por los grandes derechos del pueblo de México y en esos derechos, están el de las mujeres.

"No están aislados del resto de las luchas, son parte fundamental. Y hoy aquel que diga que la Cuarta Transformación no piensa en las mujeres está totalmente equivocado", concluyó.

