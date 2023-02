Sheinbaum convoca a luchar por el pueblo

Ante jóvenes y líderes políticos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para seguir luchando por el bienestar de México, pues aseguró que no es un asunto de sólo acceder a un cargo público.

“Nuestro compromiso es seguir luchando y no porque yo sea jefa de Gobierno he dejado de luchar, yo sigo luchando por el bienestar del pueblo de México, y cualquiera de nosotros, particularmente los jóvenes”.

Durante el Seminario Político Relevo Generacional, convocado por el diputado federal Miguel Torruco Garza, la mandataria aseguró que el poder ante un cargo público sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, y que eso es la esencia de la Cuarta Transformación.

“No es un asunto de acceder a un puesto, de querer ser hoy diputado, diputada, senador, senadora, gobernador o gobernadora, regidor, sino es un asunto de que el poder es virtud sólo cuando se pone al servicio de los demás y que la vida tiene sentido cuando construimos nuestra vida para ponerla al servicio de los demás”, dijo en el Teatro de la Ciudad.

Ante gritos de “¡presidenta!, ¡presidenta!”, Sheinbaum expuso que en pleno 2023 se vive un momento “estelar” en la vida de México por el avance del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que los que buscan estar en este relevo generacional no deben olvidar la historia del país.

Mencionó que “cuando dicen que ‘el INE no se toca’, en realidad lo que se está construyendo es más democracia porque a nosotros no se nos olvida el fraude electoral de 2006 y la compra de votos, porque quien ganó la democracia en 2018 no fue el INE, ni lo consejeros del Instituto Nacional Electoral, ni fue gracia de Dios, fue el pueblo de México”.

Al evento asistieron los titulares de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; de Bienestar, Ariadna Montiel; del Trabajo, Luisa María Alcalde, y del IMSS, Zoé Robledo.