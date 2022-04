Semana Santa: Despliegan a elementos de Seguridad Turística por vacaciones en CDMX

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2022, 100 oficiales de la Unidad de Seguridad Turística, perteneciente a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, estarán desplegados en las zonas más concurridas por visitantes nacionales y extranjeros, con la finalidad de apoyarlos en cualquier circunstancia.



Estos uniformados realizarán recorridos principalmente en las zonas restauranteras y hoteleras de Polanco, el parque Lincoln, y vialidades como la avenida Presidente Masaryk y la calle Alejandro Dumas; en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, además en la Plaza de la Constitución, el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central.



También estarán presentes en el Centro de Coyoacán, sobre todo en las calles aledañas a los museos Frida Kahlo, Culturas Populares, León Trotsky, el mercado de artesanías, así como en los embarcaderos de Xochimilco, donde realizarán recorridos preventivos y de orientación a los turistas.



Además, especialmente en la zona del Centro Histórico habrá personal que habla distintos idiomas y dialectos, que estará acompañados de efectivos de la Policía Auxiliar (PA) para brindar una atención de mayor calidad a los turistas.

Lee también: Captan en video violento asalto a mujer en Iztapalapa



Asimismo, en atención a los paseantes y visitantes, la Policía Turística de la SSC emite algunas recomendaciones para los visitantes y paseantes de la Ciudad de México:



• Viaja de día, debido a la facilidad de encontrar asistencia, más servicios abiertos y mucha mejor visibilidad en el camino

• No descuides el equipaje y pertenencias en el Aeropuerto o en las terminales de autobuses

• No olvides registrar las pertenencias de valor al hacer check-in en un hotel

• Si llegas en automóvil a la Ciudad de México, no olvides verificar los términos del Programa de control vehicular, “Hoy no circula de la Ciudad de México”

• Utiliza el cinturón de seguridad, respeta los límites de velocidad, atiende las señalizaciones y realiza tus movimientos de manera anticipada



Durante tu estancia en la ciudad, en caso de requerir asistencia, puedes llamar al teléfono del Centro de Atención al Turista (CAT) 554891 1166 de la Policía Turística o descargar la aplicación Mi Policía de la SSC.



apr/acmr