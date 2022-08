Sedema entrega reconocimientos a participantes de “Ola Metrópoli”

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina, Marina Robles García, destacó la importancia de llevar a la Ciudad de México hacia una ciudad de Basura Cero, tras entregar un reconocimiento a las personas que participaron en el proyecto “Ola Metrópoli”, en el que a través de murales artísticos plasmados en barrios, escuelas y colonias se busca hacer conciencia de que la estabilidad de los océanos significa la estabilidad en general del planeta.

“Hay varias campañas en el mundo que tienen que ver con cómo desde las ciudades se tiene que hacer claro que los océanos están muy cerca, y que el mar empieza muchas veces en las coladeras de nuestras ciudades y estas coladeras tienen que llevar agua cada vez más limpia para que verdaderamente estén bien ahí”, comentó.



Desde el Atrio de la Iglesia de San Francisco de Asís, en Coyoacán, en donde fue pintado el mural “Acariciando olas”, Robles García sostuvo que uno de los grandes retos en la ciudad es revertir ese deterioro acumulado por muchos siglos con la puesta en marcha de proyectos que inhiban cualquier tipo de afectación al océano y que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de la energía y del agua.

Ahí, frente a los artistas visuales Luis Alberto Barrón Coronel y Samanta Claret Anaya, creadores del mural “Acariciando olas”, en el que se hace referencia a la importancia y cuidado de los lobos marinos, así como el amor y respeto hacia las orcas, la titular de Sedema insistió en la importancia de cuidar los océanos porque se relacionan con la estabilidad del planeta.

“Hace mucho tiempo que no buceo pero he sido buza principalmente de mares someros y creo que la gente de la ciudad sabe poco del vínculo tan importante que hay con los océanos, y no necesariamente sabe que la estabilidad de los océanos significa, finalmente, la estabilidad en general del planeta por este vínculo océano-atmósfera que se refleja en lo que sucede en las ciudades”, agregó.

Clara Flores, una de las coordinadoras del proyecto Ola Metrópoli, detalló que a la fecha ya son 13 murales oceánicos los que se ubican en sitios estratégicos de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras e incluso en Neza.



“Lo que buscamos Delfina, Citlali y yo en colaboración con Foundation Mares es hacer conciencia en las personas y proteger el océano desde la ciudad. Estos murales juegan un papel social importante y representan una fuente de orgullo y responsabilidad para toda la comunidad en que se ubican”, manifestó.

A la par de estos murales y con el afán de acercar el conocimiento a las y los capitalinos, se lleva a cabo una alfabetización oceánica, en donde se advierte que es posible cuidar el océano desde la ciudad.

