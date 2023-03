Se quejan en plaza por el estacionamiento

Quienes acuden a la plaza comercial ubicada en los límites de Coyoacán e Iztapalapa que el fin de semana se viralizó luego de que se difundiera un video en el que un conductor choca con otros vehículos para salir, saben que llegar en vehículo es conflictivo, puesto que el espacio de estacionamiento es reducido.

EL UNIVERSAL acudió al lugar y pudo constatar que en el sitio se encuentran farmacias y consultorios en la primera planta, mientras que en el segundo y tercer pisos se ubican bares, cantinas y antros. No hay letreros o anuncios que digan que el auto lo debe acomodar un valet parking o incluso si meter el vehículo implica un costo, lo que también genera problemas entre automovilistas y acomodadores.

“Nosotros trabajamos para la plaza, no somos de una empresa ni nada, pero no somos valet, nomás le decimos a la gente dónde acomodar los carros para no estorbar a otro.

“Pero ese día la bronca no fue de nosotros, el amigo ese estaba peleándose con su novia, ya salió enojado de uno de esos lugares, ya estaba de malas. Luego, cuando quiso salir, le dio un tallón a otro carro, eso es lo que le estaban señalando mis compañeros, que se bajara y pagará ese golpe, pero no hizo caso, se fue e hizo todo el desmadre que se grabó. Otro compañero lo quiso detener, pero lo atropelló; no le pasó nada, no se rompió ni un hueso, nomás anda adolorido, pero realmente no le pasó nada”, dijo uno de los acomodadores bajo condición de anonimato, quien indicó que por vehículo se cobran 20 pesos.

Al fondo se advierte en una manta que la empresa no se hace responsable del robo, desperfecto o lo que le suceda a un vehículo mientras esté en el lugar.

En el lugar no se observó vigilancia alguna, no hay patrullas y el espacio sigue operando de manera habitual sin restricciones ni seguridad extra; tampoco hay cámaras de videovigilancia, las únicas que se observaron fueron las del banco.

“Creo que lo que conviene es llegar en Uber o en Metro para evitar problemas”, dijo un visitante al tiempo que se tomaba fotos en la plaza conocida también por las tardeadas que se realizan en el lugar, en las que se ofertan caguamas en 30 pesos y azulitos o mojitos en 50 pesos.

Desde el jueves el lugar se abarrota por jóvenes que llegan en Metro u otro medio de transporte, debido al espacio reducido para estacionar vehículos, además, los acomodadores cobran a pesar de que las personas tienen que estacionar sus automóviles por sí mismas.

“Ya había escuchado de este lugar, pero no había venido, pero luego de que vi el video me vine a dar la vuelta y sí, sí es. Nosotros no traemos carro porque una vez vinimos y fue un problema.

“Los viernes y sábados es cuando se atasca y no hay ni dónde dejar los carros, los dejan luego hasta en la calle y la bronca es que hasta por eso te cobran los de allá abajo, y pues así no esta chido”, mencionó un comensal de la cantina La Mítica, lugar desde donde se grabó el video que se hizo viral en redes sociales.