"Se me fueron a la yugular": diputada local de Morena denuncia agresión en casillas de Chalco

Chalco, Méx.- La diputada local morenista, Anais Burgos Hernández, denunció que fue agredida por personal del ayuntamiento de Chalco debido a que trato de defender a una persona que estaba documentando las votaciones para elegir a consejeras y consejeros, que se realizaban en la Plaza Tzinacantecuhtli.

La legisladora mexiquense dijo que mientras se encontraba en una de las casillas fue agredida. “Fui golpeada por personal de ayuntamiento de Chalco…se me fueron a la yugular…me jalonearon…me duele el brazo”.

“La violencia política de género es castigada. Haremos lo correspondiente”, escribió en su muro de Facebook.

Al llegar al lugar los adultos mayores le solicitaron su ayuda porque estaba muy lenta la fila para que pudieran votar y es cuando observo una trifulca, por lo que se acercó y observó que funcionarios del gobierno agredían a una persona que grababa, por lo que les dijo que “eso no está bien y no se ve bien…(y) como estaban enojados empezaron a violentarme, hacerme ruedita, los vecinos se acercaron para decirles que ya se calmaran y un director de ayuntamiento fue el que ya me agredió fue el que me jaló y me agredió verbalmente”.

Burgos Hernández, quien es miembro fundador de Morena y se registró para participar en la elección de consejeros, reconoció que como los hechos fueron tan rápido no pudo documentar la agresión, pero hay vecinos que sí grabaron los hechos, por lo que solicitó que le proporcionaran la evidencia para presentar la denuncia.

“Porque la violencia política no solo es por golpes, tiene que ver con la intimidación y vamos hacer lo que creamos más conveniente”, anticipó.

La agresión que sufrió la denunció a la Secretaria General de Morena y el responsable de los Comités de Defensa de la 4T Nacional.

