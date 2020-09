Se han evitado 400 suicidios en el Metro en cuatro años

Desde agosto de 2016 a la fecha, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha evitado que 400 usuarios se suiciden al interior de las instalaciones de toda la red, en donde 60% de estas personas son hombres.

Estos datos fueron revelados por la encargada de la Unidad de Proyectos Especiales y Apoyo Logístico del STC, Natalia Canela Prado, en un conversatorio virtual encabezado por el Consejo Ciudadano ante el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora hoy.

Refirió que de este universo, en 70% las autoridades del Metro lograron que las personas tuvieran algún tipo de tratamiento sicológico, a pesar de no ser una institución a la que le corresponden este tipo de situaciones.

Esta atención se ha coordinado con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, a través del programa Salvemos Vida, en donde se busca evitar estos actos en las instalaciones y proporcionar apoyo a las personas que atenten contra su vida.

El presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que en lo que va de este año se han atendido 2 mil 477 casos a través de la Línea de Seguridad y el chat de confianza de la institución.

Estos casos aumentaron 2.3% respecto a 2019, por motivos de la contingencia sanitaria por Covid-19, es decir, la pandemia provocó que las personas llegaran a pedir apoyo por temas relacionados con el suicidio.

El universo de llamadas y casos atendidos por el Consejo Ciudadano radica principalmente en jóvenes, quienes son los que más han requerido alguna asesoría.

“En Navidad, todavía lo recuerdo, intenté suicidarme, algo pasó que nos dimos cuenta que mi papá engañó a mi mamá, y pues después de ese problema no fui la misma, siempre fui una estudiante muy buena, muy inteligente, después de eso ya no me podía enfocar, no sacaba buenas calificaciones, de mis expectativas ya nada fue lo mismo, y desde ahí fue que empecé a irme hacia abajo”, se escucha en un testimonio obtenido por este diario.

Las estadísticas del Consejo Ciudadano refieren que 51% de las personas que fueron atendidas a través de la Línea de Seguridad y el chat de confianza, son solteras o solteros y en su mayoría viven con sus padres.

Entre los principales motivos por lo que buscan ayuda con los sicólogos se encuentran la desesperanza, las separaciones, problemas familiares, violencia familiar y depresión.

La mayor parte de las atenciones se ha realizado a través del chat de confianza con 65.1%, mientras que 34.9% se han hecho vía telefónica.