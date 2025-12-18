Más Información
Toluca, Méx.— Un grupo de 996 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se graduaron del curso de formación inicial, lo que permitirá que se unan a tareas de vigilancia, operativos y seguridad en el interior de los penales mexiquenses.
De acuerdo con la SSEM, del total de graduados, 501 corresponden a elementos de Policía de Proximidad Estatal, 219 son policías Custodios Penitenciarios y 276, policías de Proximidad Municipal.
“Quienes forman parte de esta generación tendrán una tarea muy relevante, pues estarán en zonas estratégicas para apoyar labores de prevención, mejorar la convivencia y ofrecer una respuesta más ágil ante situaciones de riesgo; estas acciones forman parte del eje transversal Construcción de la Paz y Seguridad de nuestro Plan Estatal de Desarrollo”, señaló la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Destacó que entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 los homicidios disminuyeron un 52%, pasando de un promedio de 6.6 casos diarios a 3.2.
“En el Estado de México está ocurriendo algo muy importante y que para nosotros pudiera decir imposible; sin embargo, se está logrando gracias a la constancia, a la cooperación, a la coordinación y hacia el sentido de responsabilidad y vocación de servicio, y es precisamente la reducción del delito”, destacó.
Los 996 elementos graduados se suman a los 148 cadetes capacitados en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y egresados el mes pasado.
En 2024 se capacitaron 646 elementos que pasaron a formar parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y sus municipios, cifra que este año ha sido superada con la finalidad de fortalecer la seguridad en la entidad mexiquense.
