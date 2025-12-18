Toluca, Méx.— Un grupo de 996 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se graduaron del curso de formación inicial, lo que permitirá que se unan a tareas de vigilancia, operativos y seguridad en el interior de los penales mexiquenses.

De acuerdo con la SSEM, del total de graduados, 501 corresponden a elementos de Policía de Proximidad Estatal, 219 son policías Custodios Penitenciarios y 276, policías de Proximidad Municipal.

“Quienes forman parte de esta generación tendrán una tarea muy relevante, pues estarán en zonas estratégicas para apoyar labores de prevención, mejorar la convivencia y ofrecer una respuesta más ágil ante situaciones de riesgo; estas acciones forman parte del eje transversal Construcción de la Paz y Seguridad de nuestro Plan Estatal de Desarrollo”, señaló la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Destacó que entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 los homicidios disminuyeron un 52%, pasando de un promedio de 6.6 casos diarios a 3.2.

“En el Estado de México está ocurriendo algo muy importante y que para nosotros pudiera decir imposible; sin embargo, se está logrando gracias a la constancia, a la cooperación, a la coordinación y hacia el sentido de responsabilidad y vocación de servicio, y es precisamente la reducción del delito”, destacó.

Los 996 elementos graduados se suman a los 148 cadetes capacitados en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y egresados el mes pasado.

En 2024 se capacitaron 646 elementos que pasaron a formar parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y sus municipios, cifra que este año ha sido superada con la finalidad de fortalecer la seguridad en la entidad mexiquense.