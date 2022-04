Se estanca negociación entre sindicato y autoridades académicas del Colegio de Postgraduados

Texcoco.- Al cumplirse más de un mes de huelga en el Colegio de Postgraduados no hay avance en las negociaciones entre el Sindicato Independiente de Trabajadores (Sintcop) con las autoridades académicas, por lo que continúan suspendidas las actividades de enseñanza e investigación, servicio en ciencias agrícolas en sus campus de Texcoco, Puebla, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Campeche.



Los integrantes del Sintcop reclaman el 20% de aumento salarial y solución a las violaciones al contrato colectivo de trabajo.



“La huelga estalló debido al miserable incremento salarial de 3.5%, propuesto por las autoridades, el cual no cubre siquiera la mitad del índice inflacionario que fue 7.36%. Además se ha violado sistemáticamente el contrato colectivo de trabajo, en el que se destaca la invasión a nuestra materia de trabajo pertrechada por las autoridades de la dependencia mediante el uso de plazas eventuales, afectando los ascensos por escalafón y el derecho a la estabilidad en el trabajo”, acusó el secretario general del sindicato Juan Hipólito Valencia Flores.



En conferencia de prensa, integrantes del Sintcop denunciaron que hasta la fecha las autoridades del Colegio de Postgraduados encabezadas por José Antonio Villanueva Jiménez y Víctor Manuel Villalobos Arámbula, no dan muestras de querer resolver el conflicto de forma conciliada con la organización de los trabajadores.



“Ante este estado de cosas la huelga del Colegio de Postgraduados pudiera constituir las condiciones para que el tribunal correspondiente deba emitir un fallo histórico, al determinar la huelga como justificada o no, lo que constituiría una prueba de fuego para la reforma laboral de 2019, definiendo si es progresista verdaderamente o si quedó empantanada en los viejos vicios, comentó la asesora jurídica del sindicato, Sandra Camacho Carranza.

Ratifican huelgas

Hace 12 días el SINTCOP ratificó las dos huelgas que mantiene, después de realizar votaciones en las que determinaron 696 que continúen colocadas las banderas rojinegra por lo que respecta al incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y 676 votos a favor por el incremento salarial.



Ese consenso se efectuó luego de que las autoridades académicas del Colegio promovieran un recurso al argumentar que las huelgas, iniciadas el pasado 18 de marzo, se habían decidido por una minoría.



"Los resultados de las votaciones demuestran con toda claridad que las huelgas del Sintcop son existentes y apoyadas por la gran mayoría de la base sindical", expusieron.



Los miembros del sindicato dieron a conocer que a 32 días de que estalló la huelga no hay avances concretos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ni en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agropecuario.



Los trabajadores mantienen guardias en el campus central ubicado en Texcoco, además de las sedes en Puebla, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí y Campeche.

Rechazan oferta de aumento salarial

En la última negociación, previa al estallamiento de sus huelgas, las autoridades ofrecieron el 3.5 % de aumento salarial, pero fue rechazada por el Sintcop porque no respondía a las necesidades de los trabajadores.



La propuesta que hicieron a las autoridades fue la de aceptar ese 3.5 % a cambio de una bolsa económica única para nivelar el rezago del salario y la firma de un convenio de recuperación salarial para los próximos años, como lo tienen otros sindicatos universitarios.



Esa bolsa debería ser de 14 millones de pesos para que a cada trabajador de base le correspondiera una aportación único de casi 10 mil pesos.



La petición no fue aceptada por las autoridades, por lo decidieron estallar la huelga hace 32 días.



Además, el Sintcop está en desacuerdo por la contratación de 259 trabajadores eventuales, en los que se asignaron 50 millones de pesos, además de otras violaciones al contrato colectivo laboral, acusaron.



lr