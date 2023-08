El diputado federal del PAN Luis Mendoza se destapó como aspirante a alcalde de Benito Juárez para las elecciones de 2024.

Ante más de seis mil personas reunidas en el WTC y arropado por el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, así como liderazgos del PAN y PRD, externó sus deseos de convertirse en el abanderado “de los buenos gobiernos en Benito Juárez”.

“Morena no va a pasar en Benito Juárez, no lo voy a permitir, ustedes no lo van a permitir. No van a pasar y por eso estoy aquí, para comprometerme con cada uno de ustedes, para ser el primer abanderado, la punta de lanza en la defensa de la democracia y de los buenos gobiernos aquí en Benito Juárez”, expresó el diputado.

Afirmó que dicha demarcación es “el epicentro, donde crece y ha crecido la verdadera oposición de la Ciudad” por más de 23 años.

Señaló que los embates e insultos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los vecinos de Benito Juárez se deben al temor que les provoca una ciudadanía exigente, informada y participativa.

Luis Mendoza presentó un video de las ocasiones en que desde Palacio Nacional el Presidente se ha referido a los vecinos de la demarcación.

“Nos tiene miedo, nos tiene pánico, aquí está el epicentro para ganar la Ciudad: Benito Juárez (...). Morena nunca va a entrar en Benito Juárez. Gracias, Presidente, por decirle a los poquitos de Morena que ya están perdidos, que están acabados”, enfatizó.

Durante su intervención, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, afirmó que “aunque le duela a Morena es la mejor alcaldía de la Ciudad de México”. También respaldó y reconoció el trabajo de Luis Mendoza: “Yo estoy confiado en que lo vas hacer bien, tienes capacidad, trabajo y tienes tu liderazgo”.

Agregó que en 2024, la capital del país va a cambiar. “Yo soy parte de un equipo y de un legado de buenos gobiernos del Partido Acción Nacional en esta alcaldía”.

Espaldarazo

Al evento Lo Mejor de Benito Juárez: su gente, asistieron liderazgos vecinales de las 56 colonias de la demarcación.

Otro de los oradores fue Santiago Creel, aspirante a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, quien dijo que la alcaldía Benito Juárez es el “faro de la democracia en la Ciudad de México, gracias a la cercanía y el trabajo de los liderazgos panistas”.

También reconoció el trabajo y esfuerzo del legislador panista, Luis Mendoza.

En tanto, el diputado federal panista Jorge Romero remarcó la cercanía de Luis Mendoza con la gente, “es un honor venir hoy a acompañar a un gran servidor público, quien ha estado con la gente, escuchando y atendiendo sus demandas.

El aspirante fue acompañado por vecinos y liderazgos panistas como Mariana Gómez del Campo y Federico Döring, así como Andrés Atayde, presidente del blanquiazul en la capital, y Nora Arias, presidenta del PRD en la Ciudad, entre otros.