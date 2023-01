Santiago Taboada trabaja en una nueva propuesta para mejorar el Metro de la CDMX

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aseguró que trabaja en una propuesta integral, junto con expertos, para probar que se puede tener un Metro seguro, eficiente y sin retrasos.



En un mensaje, difundido en redes sociales, el panista afirmó que luego de la crisis en que se encuentra el Sistema de Transporte Colectivo (STC) por el abandono y falta de mantenimiento, buscó a expertos para armar la propuesta que “muy pronto” dará a conocer.



Indicó que es lamentable que hoy los usuarios digan que viajan en el Metro esperando tener la suerte de su lado y no encontrarse en el camino un incendio, una inundación, un cortocircuito o lamentablemente un choque de trenes.

Recordó que lamentablemente sha habido 29 muertes en la presente administración. “Ya parece normal que todos los días haya fallas en el servicio” y se afecte a 4 millones de usuarios.



El #MetroCDMX lleva años en abandono por parte de las autoridades de la CDMX. Debido a su falta de mantenimiento, los usuarios viajan con miedo e incertidumbre. Es momento de unirnos por un cambio para tener un Metro seguro y eficiente como te mereces.

“No hay lugar a debate, el único responsable de las vícitmas mortales en el Metro es el Gobierno de la Ciudad de México”, aseveró y calificó todo lo que ocurre como “negligencia criminal”.



“De las 6 peores tragedias en la historia del Metro, cuatro han ocurrido en esta administración de la jefa de Gobierno, 29 personas han muerto en el Metro por causa de su negligencia”, expuso.



También criticó la presencia de la Guardia Nacional porque el Metro “ahora falla y se descompone en las narices de la Guardia Nacional”.

“Es un cuento chino como tanto le gusta armar al presidente Andrés Manuel López Obrador y desviar la atención y no asumir su responsabilidad”, expuso.



Arremetió también contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum pues dijo que se decidió quitarle dinero al Metro para usarlo en la propaganda electoral “y no es un secreto que ya no está gobernando y anda en campaña en todo el país”.



Por ello dijo que se debe cambiar y anunció la propuesta.



