Sansores quiere fumar la pipa de la paz con Rubalcava

La alcaldesa de Álvaro Obregón, la morenista Layda Sansores San Román, parece que quiere terminar con la guerra de declaraciones que trae con el edil de Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava Suárez, por los límites territoriales de las vecinas demarcaciones. Nos dicen que doña Layda pedirá al Gobierno capitalino que les ayuden a establecer bien las fronteras entre ambos territorios del poniente para que no haya confusiones y en el caso de don Adrián, pues hasta lo invitará para que juntos atiendan esa situación; doña Layda ha referido que no es que no haya coordinación, sólo que no se han sentado a platicar. Le recordamos que el edil de Cuajimalpa ha criticado a la morenista, a quien acusa de no conocer los límites de su demarcación y por ello atribuirle, por ejemplo, la vigilancia en zonas que le corresponde gobernar a ella. ¿Fumarán por fin la pipa de la paz?

Arremeten contra funcionario de la alcaldía Miguel Hidalgo

Durante un operativo de verificación en la obra ubicada en Prado Norte 225, colonia Lomas de Chapultepec, en dicha alcaldía, el director Jurídico, Gustavo García, recibió golpes por parte de los trabajadores que, según la versión oficial, estarían realizando trabajos ilegales aprovechando el puente vacacional. El funcionario, que antes de llegar a la demarcación era un vecino que denunciaba anomalías en construcciones, fue trasladado al hospital donde se reportó con leves lesiones. Luego, se interpusieron las denuncias correspondientes, nos dicen.

Sheinbaum atiende directo a vecinos

Le platicamos que el jueves por la tarde, un grupo de 40 padres de familia mantenía un bloqueo en avenida San Fernando, en la alcaldía Tlalpan, debido a que en la Escuela Primaria Nueva Generación les robaron desde material didáctico hasta herramientas y equipo de construcción, y por ello demandaban la construcción de una barda para protección. Quien los vio fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien circulaba por la zona. Nos relatan que descendió de su camioneta y negoció personalmente la liberación de la vialidad con el ofrecimiento de una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Nos dicen que esta acción marca la diferencia entre quienes ven la política de forma frívola y quienes sí están interesados en atender las demandas legítimas de la población.

No le toman declaración al edil

Nos comentan que en las investigaciones sobre el homicidio del periodista Nevith Cortés, el presidente municipal de Tejupilco, el morenista Anthony Domínguez, acudió al Ministerio Público para rendir su declaración y que la autoridad ministerial haga el deslinde de responsabilidades pero, nos dicen, que el encargado regional le comentó que no podía hacerlo porque no estaba en la lista, así que no y le dieron las gracias. La pregunta es si el Fiscal General del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, está enterado de esta situación o la indagatoria se ha traspapelado, sobre todo, cuando él mismo dijo que todos las personas relacionadas al caso serían llamadas.