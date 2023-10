Este miércoles 4 de octubre, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc inició su recorrido que hará por varias alcaldías de la CDMX para buscar la candidatura para la jefatura de Gobierno de la capital; pero esta vez con el pie izquierdo.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, Sandra Cuevas publicó un video, donde mencionó que en punto de las 6 de la mañana, ella y su equipo de trabajo se dirigieron a la Central de Abastos de Iztapalapa para visitar varios andenes, y mencionó que en el sitio se encontraron con la presunta administradora del lugar, quien de una manera un poco “prepotente y grosera”, les exigió que salieran del lugar.

“Las cosas se empezaron a tornar de una forma distinta, yo aunque traigo un número importante de personas, siempre les pedí que guardaran la calma. Para pelear se necesitan dos, y nosotros no venimos a pelear. No venimos a pelear porque debemos dar el ejemplo de lo que somos en Cuauhtémoc. ”, recalcó la alcaldesa

Edil con licencia acusa agresión; no tenía permiso para evento: Ceda

Cuevas arribó en su cuatrimoto al sitio, en compañía de un grupo de personas en motonetas, cuando fueron interceptados por trabajadores y la directora de este centro de abasto, Marcela Villegas Silva, quienes le impidieron el paso por no tener permiso para realizar actos proselitistas. Fue en ese momento cuando se armaron los empujones y la alcaldesa con licencia denunció que la querían “secuestrar ”.

Los trabajadores de la Ceda indicaron a Cuevas que no tenía permiso para estar ahí, por lo que intentaron levantar la cuatrimoto con ella a bordo y llevársela. “No me voy a bajar”, gritaba Cuevas, mientras las motos eran subidas a una grúa. La Ceda comunicó que fueron provocados y que Cuevas no tenía permiso para el recorrido proselitista.

Yo ya no soy alcaldesa, responde Clara Brugada a Sandra Cuevas tras trifulca en Central de Abasto

A través de sus redes sociales, la aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, le recordó a Sandra Cuevas que ella pidió licencia a su cargo como alcaldesa de Iztapalapa el pasado 16 de septiembre, por lo que ya no le corresponde otorgar permisos para usar la vía pública.

Lo anterior, porque por la misma vía Cuevas le había informado a Brugada de su visita a algunos lugares de la demarcación, en donde tendría diversas actividades.

“No te preocupes, en los gobiernos de Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de Cuauhtémoc y otras alcaldías del #PRIAN que restringen este derecho”, indicó Brugada.

Con información de Omar Díaz

