Durante su primer día de recorridos por toda la Ciudad para buscar ser la candidata del frente opositor a la Jefatura de Gobierno, la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunció supuestas agresiones dentro de la Central de Abasto (Ceda).

Cuevas arribó a bordo de su cuatrimoto a este sitio, en compañía de un grupo de personas, cuando fueron interceptados por supuestos trabajadores que les impidieron el paso.

Fue en ese momento cuando se armaron los empujones y la alcaldesa con licencia denunció que la querían “secuestrar”.

Los supuestos trabajadores de la Ceda le indicaron a Cuevas que ese no era el sentido correcto de la circulación, pero la edil con licencia insistía en no bajarse de la cuatrimoto y querer avanzar. “No me voy a bajar”, gritaba.

Tras varios gritos y empujones, las motos fueron subidas a una grúa, por lo que el equipo de Sandra Cuevas acusó que estos vehículos fueron robados.

