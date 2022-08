Salomón Chertorivski descarta alianzas rumbo a la CDMX en 2024

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, quien ya se “destapó” para la jefatura de gobierno, descartó que su partido vaya a hacer una alianza con el PAN, PRI o PRD para las elecciones de 2024 en la Ciudad de México.

En entrevista, aseguró que su “movimiento chilango” tiene una alianza con la ciudadanía, y que están construyendo una plataforma política que planteé un proyecto de Ciudad como debe de ser, misma que será presentada en el 2023.

“No estamos pensando en alianzas, lo que estamos pensando es la construcción de ese proyecto y a partir de ese proyecto, pues bienvenidas la suma de realineaciones políticas y de fuerzas políticas, pero lo que queremos es realmente una suma de la sociedad de esta Ciudad que merece un proyecto diferente”, expuso tras participar en la inauguración del Parlamento Abierto ‘Las personas al Centro y la Movilidad al Frente’.



En este sentido, apuntó que más allá de nombres, en su partido están construyendo un “movimiento chilango” que realmente le sirva a la Ciudad, por lo que no hay “corcholatas”.

“A mí lo que más me interesa es que realmente haya un movimiento y lo estoy construyendo desde lo colectivo, yo soy parte del movimiento chilango y esa colectividad es lo que realmente me entusiasma, que es un movimiento realmente, no es una persona, aquí no son corcholatas a esas se les va el gas, aquí es proyecto”, sostuvo el legislador federal.

Por último, destacó que él sabe lo que se tiene que hacer en la Ciudad y sabe cómo hacerlo, pues toda su vida se ha preparado para ser un buen servidor y funcionario público que se ha especializado en la capital del país.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr