Rezagados, en su mayoría menores de edad, acuden a aplicarse vacuna contra Covid en la Venustiano Carranza 

Jóvenes, en su mayoría menores de edad, acudieron como rezagados a que los vacunaran contra Covid-19 en el Centro de Salud Beatriz Velazco de Alemán, en la alcaldía Venustiano Carranza, "el fin de semana no pude, salimos con mi familia pero ahora creo no me voy a poder escapar", dijo con risa nerviosa Renata, para luego esperar su turno.

Las enfermeras del lugar y asistentes de salud del lugar, esperaban un mayor número de jóvenes, pero hasta el mediodía, contabilizaron apenas 24 vacunados.

En este lugar, se aplicará el biológico a jóvenes de 12 a 17 años cumplidos que no hayan recibido la vacuna previamente o les falte la segunda dosis; a mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis, así como a adultos mayores y mayores de edad que recibido su última dosis hace por lo menos cuatro meses

rdmd