Restaurantes estarán obligados a colocar en entrada su menú con precios: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que mañana se publicará en la Gaceta Oficial un reglamento para obligar a los restaurantes a colocar en la entrada del establecimiento el menú con los precios de los platillos.

En conferencia de prensa, expuso que no quieren sancionar, sino que se cumple con la norma y que no haya abusos.

“Evidentemente no queremos que se sancione, lo que queremos es que se cumpla, por un lado, hay establecimientos que han cometido abusos al no informar adecuadamente, y no queremos que en ciertas zonas de la Ciudad se incremente los precios sin que sepa el consumidor, sino que antes de entrar al establecimientos conozca cuáles son los precios de los alimentos”, comentó.

Canirac respalda medida gubernamental

Este reglamento, dijo Sheinbaum Pardo, se acordó con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac).

Al respecto, el presidente nacional de la Canirac, Germán González, señaló que en la capital del país hay, de acuerdo con el Inegi, 56 mil restaurantes desde fondistas a restaurantes de primer nivel, mismo que se tendrán que ajustar a esta norma.

De igual forma, agradeció que los hayan tomado en cuenta para la realización de este reglamento.

En este sentido, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, comentó que el año pasado recibieron 569 quejas de comensales porque no les respetaron los precios iniciales.

Detalló que 100 de estas quejas fueron en las terrazas del Centro Histórico, por lo que agradeció a la jefa de gobierno por implementar este reglamento.

“Ahora sí que desde abajo ya verán el menú y precios antes de treparse a las terrazas para que sepan los consumidores si está caro o barato los platillos y bebidas”, destacó.

