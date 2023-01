Reportan que les pagaron 400 mil pesos por atentar contra Ciro Gómez Leyva

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que las personas detenidas por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, son integrantes de una célula criminal liderada por Pedro “N”, alias “Pool”.

Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a 11 personas, incluyendo la pareja sentimental de Pedro "N", dichos sujetos se dedicaban a los delitos de homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo en Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, y Gustavo A. Madero.

Por medio de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez reveló que el pago por intentar asesinar a Ciro Gómez Leyva, fue un monto de 400 mil pesos, además la hermana de Pedro “N” fue el contacto para la contratación del grupo delictivo.

De acuerdo con las indagatorias, Pool ha estado en prisión en al menos en dos ocasiones, y presuntamente es quien organizó el ataque contra el periodista.

Los rostros de los 11 detenidos por ataque a Ciro Gómez Leyva



Los coordinadores de dicho grupo, ya detenidos, son Israel “N”, Sergio David “N”, Juan Antonio “N”, Erick Hazael “N” y Daniela “N” quien fue identificada como la pareja sentimental del líder.

Los colaboradores detenidos son Tanya Jaqueline “N”, Aniceto “N”, Cinthia Yeyetci “N”, Elizabeth Mirella “N” y Junnuen Albeli “N”.

Aunque al ser detenidos, dichos integrantes de la célula criminal, se les confiscaron artículos grabados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que esto no significaba que pertenecieran a dicho grupo.

“Como sabemos, es muy frecuenten que células criminales de la Ciudad de México usen nombre, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco, simplemente por tener algún vínculo de comunicación con ellos y no porque sean parte, no queremos especular ni dar una información incorrecta de si son o no son”, detalló Harfuch.

Armas, droga, granadas y hasta animales exóticos, entre lo asegurado en operativos

Durante el cumplimiento de los cateos, se aseguraron siete armas cortas; un cilindro silenciador para arma corta; cuatro armas largas; dos granadas de fragmentación; más de 150 cartuchos útiles de diversos calibres; más de cuatro mil dosis de droga; ocho vehículos, uno de ellos es un vehículo blindado; cinco motocicletas; diversos dispositivos electrónicos y de comunicación; documentación diversa y animales exóticos: tres perros lobo y un mapache.

Entre los vehículos se encuentra el Seat color negro, utilizado como muro durante la agresión.

Las personas detenidas serán presentadas ante el juez de control para que se decida su situación jurídica por los delitos efectuados en flagrancia, y estarán preparando la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa, perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

La fiscal, Ernestina Godoy, dijo que con la detención de Pedro “N”, alias Pool “estamos logrando la desarticulación de esta célula delictiva dedicada a la extorsión narcomenudeo y al sicariato”.

