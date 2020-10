Con la CDMX en naranja, regresan boliches y casinos

La Ciudad de México continúa, por décimo sexta semana consecutiva, en semáforo naranja; no obstante, se permitirá la reapertura de boliches, casinos, casas de apuestas, y a partir del 18 de octubre, en el Centro Histórico se autorizaron las actividades comerciales los domingos.

Desde ayer, la calle Madero tiene doble circulación peatonal.

“Aún no estamos en las posibilidades de pasar al semáforo amarillo. Vamos a permitir la apertura de boliches, como máximo una hora de estancia y con 30% de capacidad, y con todas las medidas que hemos impulsado para todos los negocios que hacen actividades en espacios cerrados. Casinos y casas de apuesta también se abren, una hora también permitida, con 30%”, mencionó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que ante la negociación con los comerciantes del Centro Histórico se decidió reactivar las actividades los domingos, y en Madero, a partir de ayer, se abrió a doble circulación peatonal, para evitar mayores afectaciones en las ventas, porque únicamente se permitía la circulación en un sentido.

La mandataria explicó que en los hospitales públicos y privados Covid-19 de la Ciudad de México se registra una ocupación total de 37.2%, que se traduce en 2 mil 590 camas ocupadas.

Destacó que a pesar de que la pandemia se ha extendido durante más de seis meses, es importante que los capitalinos sigan cumpliendo con las medidas preventivas.

Sheinbaum Pardo expuso que no hay indicadores de que se registre un rebrote del virus en la capital; no obstante, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en las medidas sanitarias para evitar contagios.

“Hasta ahora no hay ningún indicador que nos diga que estamos frente a un rebrote en la Ciudad, y miren que diario revisamos tanto los indicadores que publicamos, como otros indicadores, como cuántas personas entran por urgencia a cada uno de los más de 60 hospitales públicos, cuántas personas llegan a los hospitales y no requieren hospitalización sino que se envían a su casa con un tratamiento”, expuso la jefa de Gobierno.

También los mexiquenses



El Estado de México seguirá en semáforo naranja para la próxima semana, informó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, y pidió a los mexiquenses no bajar la guardia porque el riesgo de contagio de Covid-19 es alto.

En un mensaje en redes, detalló que hasta el 9 de octubre, en el estado se reportó una ocupación hospitalaria de 37%, con mil 585 pacientes hospitalizados y de éstos, 274 están intubados. Además de 9 mil 645 decesos y 84 mil 548 casos positivos.

“Llevamos ocho meses haciéndole frente al mayor reto de salud que hemos enfrentado, nos preparamos para poder atender al mayor número de pacientes y seguimos trabajando para cuidar la salud de todas las familias”, destacó el gobernador.