Rechaza Mancera acusaciones de espionaje

El senador del PRD Miguel Ángel Mancera Espinosa rechazó las acusaciones de haber encabezado una supuesta red de espionaje cuando fungió como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuya actividad le habría generado ganancias económicas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, descalificó los señalamientos del extitular de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski, al afirmar que “pareciera una sinfonía que así se está orquestando”.

“Yo quisiera saber dónde están los elementos de ese supuesto espionaje. En la carpeta de investigación lo que hay son párrafos repetidos donde dicen que espiaba yo a personajes de Morena y lo repiten textual varias veces, pero este dicho coincide casi en su esencia con lo que dijo ese testigo protegido, pareciera una sinfonía que así se está orquestando”, dijo.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que está tranquilo porque la acusación es falsa. En este sentido, sostuvo que “lo que es deseable” es que no se trate de un golpeteo político en su contra.

“Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que es una carpeta que se ha mantenido abierta desde 2018, y que sólo cuenta con el dicho de ese supuesto agente de investigación”, señaló.

En su edición de ayer, EL UNIVERSAL reveló que el extitular de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski, acusó a Miguel Ángel Mancera de encabezar una red de espionaje que le generaba ganancias económicas que eran entregadas por Raúl Peralta Alvarado, entonces jefe de la Policía Judicial.

Al respecto, Mancera Espinosa dijo que son inverosímiles las nuevas declaraciones en su contra. “¡Imagínate! Ahora resulta que había un beneficio por el espionaje, pues esta es una nueva modalidad. Entonces, ya estas cosas son inverosímiles”, dijo.

Insistió en que no hay nada nuevo. “Es una información que se ha reiterado, donde desde las primeras declaraciones de un supuesto expolicía de investigación o de investigación dijo que pasaba y que me veía a mi oficina y que le entregábamos dinero (...) Y con esta declaración, que no sé en calidad de qué se haya vertido, si también en una de testigos colaboradores, desconozco”, agregó.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que le corresponde a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informar si el exjefe de Gobierno tiene una investigación en su contra por encabezar una red de espionaje.

“Le corresponde a la fiscalía”, comentó al ser cuestionada sobre las declaraciones que hizo Jaime Slomianski. Aunque se le pidió su opinión del tema, la mandataria sólo se limitó a contestar lo anterior.

De acuerdo con la declaración que Slomianski remitió el pasado 29 de agosto a la fiscal capitalina Ernestina Godoy, y de la que este diario tiene copia, desde el centro de espionaje que se montó en la calle Manuel Márquez Sterling se daba seguimiento a diversos políticos, entre ellos Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, Patricia Mercado y Sergio Palacios Trejo; este último “tuvo problemas con Luis Serna”.