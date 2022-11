Realizan segunda necropsia a Ariadna

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) trasladó el cuerpo de la joven Ariadna Fernanda la madrugada del viernes al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para realizar una nueva necropsia de ley, con el objetivo de que haya dos estudios científicos sobre las causas de la muerte.

Cerca de las 19:00 horas, fuentes consultadas refirieron que se había realizado el segundo peritaje; sin embargo, no se precisó el resultado. A decir de los familiares, las conclusiones vertidas por las autoridades de Morelos no concuerdan, pues el cuerpo de Ariadna Fernanda sí contaba con signos de violencia en cuello y rostro.

Alrededor de las dos de la madrugada de ayer viernes, el féretro salió de la funeraria ubicada en la colonia Doctores con dirección al Incifo para la realización de una segunda necropsia a petición de los familiares y del Ministerio Público de la FGJ.

Ayer a las 21:30 horas, en una carroza negra tipo Suburban arribó el cuerpo de Ariadna Fernanda a la funeraria, luego de que se hizo la segunda necropsia para contrastarlas.

Además de este peritaje, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron una diligencia en el departamento de Raudel, una de las personas con las que presuntamente estuvo la víctima después de salir del bar Fishers, en la colonia Condesa.

El cuerpo de Ariadna, de 27 años, fue localizado el lunes 31 de octubre sobre el kilómetro 7 de la autopista La Pera-Cuautla, a la altura de la colonia Huachinatitla, municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos.

Ayer, el fiscal de esa entidad, Uriel Carmona, afirmó que, conforme a los resultados periciales, la causa de muerte de Ariadna Fernanda López Díaz fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente bronco-aspiración. En la necropsia de ley, agregó, no encontraron huellas de violencia y por tres ocasiones asentó que “técnicamente” la necropsia no es coincidente con un feminicidio.

“Los estudios forenses no corresponden a una privación de la vida en un hecho doloso. No podemos construir la teoría de un caso porque los datos jurídicamente y científicamente asentados en la carpeta todavía no son suficientes para construir una hipótesis con sustento legal”, dijo el fiscal en conferencia de prensa, acompañado de la fiscal contra los feminicidios y su equipo del Servicio Médico Forense.

También aseguró que, hasta el momento, no pueden afirmar que la joven Ariadna Fernanda López fue asesinada en el territorio de Morelos: “Si es que hubo una secuencia delictiva, pudo haber sido en la Ciudad de México. Pudo haber sido trasladada por determinadas personas o determinada persona desde la capital ya sin vida”, subrayó.