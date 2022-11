"Quiero que nunca salgan", pide hermano de Mónica Citlalli tras primera audiencia

Ecatepec, Méx.-Familiares de Mónica Citlalli, la maestra de inglés, que fue encontrada sin vida la semana pasada, exigieron a las autoridades que no permitan que el que era su pareja sentimental -Jesús Alexis- y su madre -María Isabel-, quienes fueron arrestados ayer por la probable participación en su desaparición no sean dejados en libertad, porque podrían causar más daño a otras familias.

“Quiero que nunca salgan (de la cárcel) porque si son culpables que paguen y que no se quede esto impune porque imagínese que salgan libres. Una persona así tan peligrosa en la calle, todo mundo corre peligro porque he visto en pruebas ahorita lo que presentaron, digo que no salgan nunca y se queden de por vida por lo menos. No es posible que un tipo de gente así esté suelto es algo muy peligroso para la ciudadanía”.

“Espero que solo, haya sido solo ella (Mónica), imagínense que haya más y si alguien saben de más o que fueron amenazados o algo que hayan hecho, es hora de que hablen, esta es la hora precisa, el momento para que toda la ley caiga sobre de ellos. Yo digo que si alguien ha sido afectado porque muchas veces se quedan callados, no pagan estos como debe de ser, pero yo sí pido al máximo la pena que exista sobre ellos y que nunca salgan”, dijo Juan Miguel, hermano de Mónica Citlalli.

Este domingo se efectuó la primera audiencia contra madre e hijo que fueron ingresados ayer al penal de Chiconautla, ubicado en Ecatepec, por su presunta responsabilidad en la desaparición de la mentora de inglés, quien fue vista con vida por última vez el 3 de noviembre pasado.

Después de varios días de búsqueda, fue hallado su cuerpo el jueves pasado, a un costado de la autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía capitalina de Tlalpan.

El 5 de noviembre también se reportó la desaparición de Jesús Alexis, el que era su pareja sentimental, pero ayer fue detenido junto a su madre, acusados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por delitos que habrían cometido en contra de Mónica Citlalli, entre ellos su desaparición.

La FGJEM también los investiga por su probable intervención en el feminicidio de la mentora de 30 años, quien dejó a una niña de 11 años de edad.

“Es un coraje muy fuerte que uno siente y dices que poca de que este tipo de personas le haya hecho esto a mi hermana. Se supone que era su pareja (Alexis) y cuando te consigues una pareja es para que estés con ella en las buenas o malas, no para que la maltrates o le hagas este tipo de cosas; digo si no quieres estar con tu pareja, pues cortas y dices muchas gracias y lo que sigue, pero que no le hagan esto a la gente”, expresó Juan Miguel.

