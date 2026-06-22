Los ocho nuevos Tanques Tormenta que se construyen sobre Calzada Ignacio Zaragoza para mitigar las afectaciones por las lluvias estarán listos hasta mediados de julio, informó el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández.

Esta infraestructura, con capacidad para almacenar casi cuatro millones de litros, tendrán el objetivo de contrarrestar las inundaciones en la zona oriente, sobre todo en dicha vialidad, indicaron las autoridades capitalinas.

La inversión fue de 107 millones de pesos, según el secretario.

Durante la entrega de obras del Vaso Regulador El Salado, el funcionario indicó que en esa avenida se construyen los nuevos Tanques Tormenta, los cuales van a servir cuando lleguen los picos de lluvia y el agua se almacene en estos depósitos de manera provisional.

Refirió que posteriormente los Tanque Tormenta se conectarán al nuevo colector de República Federal —con inversión de 100 millones de pesos— para traer esa agua al Vaso Regulador El Salado.

Sin embargo, refirió que estos trabajos son grandes, por lo que le pidió paciencia a vecinos y transeúntes de la Calzada Zaragoza.

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“Como la temporada de lluvias se nos adelantó, empezó a mediados de abril, hemos tenido algunas situaciones, pero estamos redoblando esfuerzos. Aquí ya se está trabajando 24 horas al día, se llegó a un acuerdo con vecinos trabajar incluso en las noches y acabarlo lo antes posible”, apuntó.

Explicó que, además del nuevo colector Teotongo, en el vaso regulador El Salado habrá una interconexión con el colector República Federal, el cual tiene menos de un kilómetro y medio de longitud y lo está construyendo el gobierno de la capital.

Agregó que con ello se va a recolectar el agua pluvial y se pasará debajo de la avenida Zaragoza a una profundidad de seis metros. “Son obras muy que tenemos que hacer con mucho cuidado, porque por ahí va el Metro (Línea 1), entonces es muy delicado”, acotó.

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Explicó que la rehabilitación de El Salado va de la mano de las obras de los nuevos colectores Teotongo, de República Federal, así como los nuevos Tanques Tormenta.

Mientras la jefa de gobierno, Clara Brugada, comentó que la construcción del colector en Registro Federal que “era una añorada obra, que siempre solicitábamos cuando estábamos acá, porque eso nos va a permitir hacer que podamos canalizar el agua”.

Sobre los Tanques Tormenta, la mandataria refirió que “ahorita quita movilidad a Zaragoza, pero son indispensables, son como grandes cisternas de emergencia que ayudan a evitar que el drenaje se vea desbordado por lluvias”.

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