Proponen en CDMX 12 años de prisión por comercializar carne de perros y gatos

La diputada local del PRI, Maxta González, propuso penas de seis a 12 años de prisión y multas de hasta 288 mil pesos a quien provoque la muerte de cualquier animal de compañía, con el fin de comercializar su carne para consumo humano.

Explicó que la iniciativa busca abonar en favor de la defensa de los animales, primordialmente para aquellos que no son para el abasto y consumo humano, como son los perros y gatos, para castigar a quienes los sacrifiquen, con el fin de comercializar de manera ilegal su carne para consumo humano.

Esta propuesta busca reformar las fracciones XXIV y XXV, adiciona la fracción XXVI del artículo 25 y reforma el inciso c) de la fracción II del artículo 65 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y adiciona el artículo 350 quater del Código Penal para el Distrito Federal.

En su exposición, la diputada local mencionó que muchas personas, no conformes con la explotación y comercialización de animales de compañía, que ya es un millonario negocio, también comercializan la carne de estos animales, sin importar el daño a la salud que pueden provocar.

Advirtió que a pesar de que la práctica todavía no se convierte en un problema de salud pública, de no prevenir y no realizar acciones que inhiban la situación, más adelante podría convertirse en un serio problema.

De cualquier manera, añadió, resulta muy reprobable que se maltrate a perros y gatos, principalmente para comercializar su carne, a pesar de que, en ninguna norma, se menciona que esté permitida para el consumo humano.

Citó reportes de prensa del caso ocurrido en abril del presente año, donde se mencionó que dos personas fueron detenidas en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, por criar perros que durante diez años vendieron en tacos afuera del metro Tacuba.

La Iniciativa se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y la de Administración y Procuración de Justicia.

