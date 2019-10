Propone la CDMX regular bloqueos

[email protected]

Debido a que se han realizado 549 bloqueos viales por manifestaciones en los últimos meses, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que trabajará con especialistas en un nuevo entorno de actuación que garantice que haya canales para atender las problemáticas de distintos grupos sociales con la intención de encontrar soluciones y evitar conflictos mayores.

En conferencia de prensa, detalló que se garantizará el derecho a la libre expresión de manera que se realicen todas las formas de manifestación en favor o en contra de diversos temas, así como el derecho al libre tránsito y movilidad para no afectar a la ciudadanía.

“Hacemos una convocatoria para destacadas personalidades y organizaciones civiles que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos para elaborar un nuevo marco de actuación que proteja los derechos de la libre expresión y de la movilidad, sin excepción”.

Detalló que mañana darán a conocer los nombres de dichas personalidades para que en 15 días se presente este nuevo marco de actuación, principalmente hacia los bloqueos viales.

El grupo de especialistas utilizará encuestas y otros métodos de medición para conocer la opinión de la ciudadanía, además que el trabajo lo coordinará la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y unos de sus integrantes será la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

“Estamos contra a represión a los movimientos sociales y el uso indiscriminado de la fuerza, que no vamos a criminalizar la protesta social, que las herramientas del diálogo son la vía para atender y dar solución a demandas y controversias de los ciudadanos y ciudadanas, de los grupos sociales y del propio gobierno”, enfatizó.

Agregó que usarán los marcos y protocolos legales incluso internacionales; sin embargo, no se actuará con “abuso de policía” y quien lo cometa será sancionado.

El pasado 7 de este mes taxistas pertenecientes al Movimiento Nacional de Taxistas (MNT) realizaron bloqueos en la CDMX ocasionando caos vial.

A pregunta expresa sobre si enviará una iniciativa al Congreso capitalino para regular las marchas, Claudia Sheinbaum respondió: “No voy a mandar una iniciativa de ley al Congreso, no se trata de legislar y menos de criminalizar la protesta social y no se trata de decir que ahora van a tener ciertos años de cárcel quienes protesten, no estamos en eso, estamos en encontrar marcos de atención que concilien en los intereses”.