Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) informaron que han disminuido las denuncias por abusos a comensales cometidos en establecimientos mercantiles, conocidos como Terrazas en el Centro Histórico, pues en el 2022 se presentaron 20 quejas y este año van dos.

Indicaron que el año pasado fueron sancionados siete establecimientos con multas que superaron los 80 mil pesos cada una.

Lee también Línea 12: Reabren circulación en lateral de Periférico luego de concluir reforzamiento de claro

La autoridad del Centro Histórico, José Manuel Oropeza y Alejandro Ramos, jefe de Unidad Departamental de la zona Leona Vicario de la Procuraduría Federal del Consumidor, visitaron 21 restaurantes con vista al Zócalo donde colocaron letreros con los derechos del consumidor, a fin de inhibir las malas prácticas contra los comensales

El representante de la Profeco, Alejandro Ramos informó que este recorrido se realizó de manera preventiva. El decálogo del derecho del consumidor que consta de consejos para que no se han víctimas de abuso mismos que deben ser respetados por los establecimientos.

Dijo que las denuncias han disminuido y en lo que va de este año, se han presentado dos denuncias, respecto a las 20 que se acumularon en el 2022.

Indicó que las sanciones van arriba de los 80 a 100 mil pesos en adelante. Y en el 2022 fueron aplicadas 7 multas.

Lee también ¿En dónde sacar testamento con descuento en la CDMX? Estas son las jornadas notariales



Los mensajes que colocaron a la vista las autoridades son:

1. La propina no es obligatoria

2. No se cobra comisión por pago con tarjeta

3. La vista hacia el Zócalo no tiene costo extra

Mientras que el decálogo del consumidor es:

1. Los precios deben estar exhibidos claramente

2. La propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta

3. Deben entregarte un comprobante de compra o ticket en el momento de tu consumo

4. La información incluida en el menú debe ser completa y con las porciones especificadas

5. El alcance de las promociones debe ser claramente explicado

6. No te pueden condicionar el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo 7. Los precios exhibidos deben ser los precios cobrados

8. Se debe cumplir con el horario establecido

9. Te deben recibir billetes de cualquier denominación

10. Deben especificarte con claridad las formas de pago.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

axl/cls