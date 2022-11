Presuntos feminicidas de Mónica Citlalli permanecerán en el penal de Chiconautla

Ecatepec, Méx.- Este domingo se llevó a cabo la primera audiencia en contra de Jesús Alexis “N” y de su madre María Isabel “N” por la desaparición de Mónica Citlalli, la maestra de inglés de 30 años que fue encontrada sin vida la semana pasada a un costado de la autopista México-Cuernavaca.

Durante la diligencia de hoy, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó las pruebas para demostrar su presunta responsabilidad en ese delito; la mentora desapareció el 3 de noviembre pasado en el municipio de Ecatepec, donde se encuentra el plantel donde laboraba.

Por ahora la fiscalía mexiquense investiga a madre e hijo por su supuesta participación en el feminicidio de Mónica Citlalli, por lo que los dos permanecerán en prisión preventiva en el penal de Chiconautla, a donde fueron ingresados ayer después de que fueron arrestados por elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno que intervinieron en el operativo.

También lee: Por el feminicidio de Ariadna Fernanda, es vinculado a proceso Rautel "N"

Algunos familiares de Mónica Citlalli acudieron a los Juzgados de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Ecatepec y al término de la audiencia exigieron a las autoridades judiciales que se aplique la pena máxima a los presuntos responsables

“Espero que caiga todo el rigor de la ley sobre los culpables, que tengan la máxima sentencia que se pueda y que nunca salgan de la vida nunca y se queden de por vida, se corre un gran peligro si ellos salen. Si son culpables que paguen que no quede impune".

"Que se haga justicia para mi hermana. Yo los vi normal, nunca me miraron a los ojos, quería que su madre me viera a los ojos y no lo hizo”, dijo Juan Miguel, el hermano de Mónica Citlalli al término de esta primera audiencia.

También lee: Abner quedó inconsciente en la alberca a 20 minutos de haber iniciado su clase; Fiscalía detalla los hechos

La siguiente audiencia se realizará el próximo miércoles.

Ayer la FGJEM dio a conocer la detención de Jesús Alexis y de su madre, en un operativo en el que participaron elementos de corporaciones federales, estatales y de los municipios de Ecatepec y Atenco, investigados por su presunta relación en delitos cometidos en contra de la maestra de inglés.

Como parte de las diligencias realizadas, personal de la FGJEM ejecutó cateos en dos inmuebles ubicados en la colonia Jardines de Ecatepec, en uno de ellos fueron encontrados indicios de índole criminalístico, así como objetos propiedad de la víctima, además realizó diversas entrevistas y analizó videos e información aportada por la Secretaría de Seguridad mexiquense a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) y arcos carreteros entre otras acciones.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asgs/rmlgv