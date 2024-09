En las últimas semanas, hemos visto que lluvias torrenciales han caído severamente en distintas zonas del país. En la región del Valle de México se han reportado intensas precipitaciones, nunca antes vistas, y con ello algunas afectaciones como inundaciones, caída de arboles y filtraciones de agua en calles y avenidas. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? La ingeniera ambiental de la Universidad La Salle, Carolina Gumeta Chávez, nos explica todos los factores que intervienen en este fenómeno.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gumeta Chávez asegura que todo deriva del calentamiento global que en los últimos años ha impactado al planeta. En México, este fenómeno ha generado olas de calor inusuales —como las que vivimos durante los meses de abril, mayo y junio de este 2024— pero también lluvias torrenciales como las que hemos experimentado las últimas semanas en la Ciudad de México.

La capital del país cuenta con un semáforo de 5 colores (Verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura) denominado Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y por primera vez en días pasados, se activó la Alerta Púrpura (considerada la más alta) y que significa el pronóstico de lluvias superiores a los 70 milímetros (mm), cuando para una precipitación fuerte se esperan entre 15 y 29 mm.

El aumento de temperatura provoca lluvias más intensas

Gumeta Chávez, profesora de Ciencias y de Ciencias Químico-Biológicas en la Universidad La Salle, explica que el aumento de temperatura hace que el líquido que existe en los cuerpos de agua se evapore, de tal manera que se generan nubes muy cargadas de agua “están tan llenas que en algún momento tienen que liberarse”.

Aquí es cuando se presentan las lluvias pero ya no de manera normal, si no que precipitan de manera muy fuerte, “el calor excesivo provocó nubes muy grandes que generan estas precipitaciones tan intensas, por eso estamos viendo estos cambios tan drásticos que antes no se veían en (este) extremo”.

La experta explicó que los tiempos atmosféricos extremos ocasionan una transformación total en el clima de México y de todo el mundo. Esto se ve reflejado en fenómenos como “El Niño”—cuando hay olas de calor— y “La Niña” —cuando hay una baja de la temperatura—. Es decir, si antes veíamos a “El Niño” y “La Niña” cada dos a 7 años, ahora en este 2024 los vimos en el mismo año, no de manera paralela pero sí seguidos, un hecho sorprendente para los expertos.

“Es preocupante porque tenemos que ver ahora cuáles son las medidas de prevención de contingencia, anti inundaciones, anti derrumbes, anti caída de arboles y si no arreglamos una cosa, estamos viendo que nos está afectando en otras áreas”, sostiene la ingeniera ambiental.

¿Cómo influye el calentamiento global en temporada de lluvias?

Las lluvias torrenciales son resultado de este fenómeno llamado cambio climático impulsado por factores humanos como la quema de combustibles fósiles e hidrocarburos, que se generan de actividades tan cotidianas como utilizar el auto, el transporte público y también la luz que ilumina nuestros hogares.

La profesora de La Salle destacó que “estos gases contribuyen al calentamiento global porque generan una especie de capa muy densa en el aire y en la atmósfera que evita que la radiación solar, que de manera natural entra al planeta, se libere”.

Es decir, cada año se registran lluvias más y más intensas en el Valle de México y el país, ocasionadas por el calor debido a la falta de liberación natural de la radiación.

“La radiación entra, calienta la tierra y de manera natural parte de esta radiación sale, pero ahora con esta acumulación de combustibles fósiles se queda atrapada y genera un aumento de temperatura en la tierra”.

¿Qué pasa cuando la tierra incrementa su temperatura?

La ingeniera ambiental detalló que cuando la radiación ya no puede salir del planeta y los residuos de combustibles fósiles se quedan en nuestra atmósfera, sucede que las lluvias normales se convierten en lluvias muy intensas y los climas secos se convierten en sequías, hay un descontrol total de los cambios atmosféricos que se observan en todo el mundo.

La sensación de vivir en un horno como sucedió en la primavera de este 2024, se intensifica más con las características de una ciudad, donde observamos grandes edificios y la cubierta vegetal como árboles y plantas se sustituye por concreto. El calentamiento global, aunado a las grandes edificaciones, generan lo que se conoce como una isla de calor urbano.

Las condiciones meteorológicas actuales cada día preocupan más.

"Estos últimos 30 años se ha manifestado una mayor preocupación hacia el aumento de la temperatura ya de manera más intensa... se están generando olas de calor principalmente en las zonas urbanas", señaló la experta.

Esas temperaturas extremas generan tiempos atmosféricos extremos y ocasionan problemáticas a la población como lluvias torrenciales, inundaciones y derrumbes de casas que pueden cobrar vidas humanas.

Ante este escenario climático, Gumeta Chávez recomienda que los ciudadanos sigan implementando el reciclaje en su vida diaria, así como la reutilización de productos hasta que estos concluyan su vida útil con la finalidad de disminuir la huella de carbono que cada persona deja en su vida.

Destaca que hay que dejar de ser una persona consumista y renunciar a comprar productos por moda, por lo que recomienda que se consuman productos nacionales y que se siga reutilizando el agua pluvial para no agotar tan rápido los recursos naturales del planeta.





