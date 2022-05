El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, solicitó al Congreso de la Ciudad de México cambiar la ley de parquímetros, porque “es injusta”, pues aseguró en dos años la demarcación no ha recibido ni un solo peso.

Durante su comparecencia ante integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, el edil destacó que el secretario de Movilidad, Andrés Lajous miente, pues en dos años no ha revisado ningún peso procedente de parquímetros.

“Esto es una sugerencia respetuosa a este órgano, en verdad tienen que modificar la ley de parquímetros, es completamente injusta. Yo les puedo decir, al secretario de Movilidad, miente, porque yo en dos años consecutivos no obtuve un solo peso de parquímetros (..) ni en pandemia, a los vecinos les ponían su araña. Es injusto que tú vivas en una colonia donde se explota el espacio público y no tengas ni una sola ventaja. Dos años y no me dieron ni un peso”, apuntó.

“No tiene nada que hacer la Secretaría de Movilidad en un tema que tiene que ver la Secretaría de Finanzas (…) porque las colonias que tienen parquímetros no van a tener una mejora en su infraestructura urbana”, cuestionó. También destacó que pese a recortes presupuestales, “Nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando en seguridad, vamos a seguir trabajando en obras, teniéndolos mejores espacios deportivos y en escuelas públicas”, apuntó.

Lee también: Los últimos momentos con vida de Zuleika, asesinada en hotel de la CDMX

En materia de seguridad informó que Blindar BJ es una estrategia exitosa y eficaz que ha posicionado a la alcaldía Benito Juárez con la mayor percepción de seguridad en la CDMX y con una tendencia constante a la baja en el índice delictivo, por lo que no escatimará recursos en la seguridad y tranquilidad de los benitojuarenses. “Con mucho menos estado de fuerza que en otros puntos de la ciudad, que en otras alcaldías, hemos tenido mucho más éxito en las remisiones, ahí están los números la incidencia delictiva en los delitos de alto impacto han venido a la baja consistente y los delitos que les preocupan también a los juarenses que es ese robo a casa habitación”. Agregó que Blindar BJ ha sido fundamental en la reactivación económica pues al generar condiciones de seguridad también se mejoran las condiciones económicas.

En este sentido, señaló que seguirá invirtiendo en programas sociales que impactan directamente en la economía familiar, en infraestructura y proyectos de consumo local para detonar la economía y el empleo en Benito Juárez.

“Es la tercera alcaldía que tuvo mejor repunte en la creación de empleos, porque dimos las condiciones, porque fuimos la única alcaldía que en la crisis sanitaria dio apoyos a las pequeñas y medianas empresas, es la única alcaldía que no cerró la ventanilla única ni un solo día, es la única alcaldía que estuvo dando apoyos”.

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada reiteró su compromiso con la transparencia total y dijo que aunque la alcaldía cumple al 100% las obligaciones que marca la Ley en la Materia es uno de los sujetos obligados más requeridos.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv