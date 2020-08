Pierde primer "round" Enrédate para ser partido político

Le platicamos que la organización Enrédate, que busca convertirse en partido político en la Ciudad de México y a la que también se le llama SOMOS y cuyo presidente es Miguel Ángel Vásquez, actualmente preso acusado de uso ilegal de atribuciones, y exsubsecretario de Capital Humano en la gestión de Miguel Ángel Mancera, perdió el primer paso del proceso para obtener su registro. Nos adelantan que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) encontró irregularidades financieras, que indaga desde hace meses, y por ello opinó que no se le otorgue el registro. Ahora, este proyecto será sometido al Consejo General del instituto este lunes y la decisión de darle o no el registro recaerá en los siete consejeros.

Aplazan audiencia para definir futuro del puente de Cuemanco

Nos platican que el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa que tenía programado una audiencia el viernes pasado para determinar si la construcción del puente vehicular de Cuemanco y Periférico Sur sigue o se detiene, se aplazó para el lunes. Los activistas que se oponen a este proyecto aseguran que la obra dañó un humedal y se intensificó la campaña en las redes sociales contra la infraestructura, mientras que la administración capitalina afirma que era artificial y será reubicado. Por ello, nos comentan que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dice que el proyecto va.

Marcan raya con Mauricio Toledo

Vaya que cayó de peso que el experredista y hoy diputado federal, Mauricio Toledo, se sumará al Partido del Trabajo, y así en los hechos a la 4T, para que ese partido pelee la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro, entre los morenistas de la Ciudad de México, y en particular de Coyoacán. Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo no estar de acuerdo con esos ajustes y que con ese movimiento se mancha la lucha contra la corrupción. Quien de plano hasta publicó una carta en sus redes sociales fue el diputado local, Carlos Castillo, quien no sólo se deslindó de Toledo, quien fue delegado en Coyoacán, sino de su compañero en el Congreso, el experredista y hoy independiente, Valentín Salgado, de que no tienen nada que ver con Morena.