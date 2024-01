Agentes de la Policía de Investigación (PDI) así como peritos y Ministerios Públicos de la Fiscalía Capitalina piden al encargado del despacho y antiguo vocero de la corporación, Ulises Lara, que de manera urgente, destine recursos para la Coordinación Territorial Iztacalco 2 y 3, la cual dieron a conocer en una carta que le hicieron llegar para exponerle las deficiencias que tienen las instalaciones.

Según la tarjeta, 07/01/24, que los encargados de la Coordinación Territorial de Iztacalco le hicieron llegar al Departamento de Asuntos Internos y al encargado del Despacho, desde principios de año están pidiendo con urgencia ayuda.

Las peticiones que solicitan los empleados son básicas, pero aseguran que desde mediados del año pasado no han sido tomadas en cuenta: “No se cuenta con nodos para línea telefónica y computadora ni conexiones eléctricas para computadora, o contactos de electricidad para que el agente de guardia en dicha área tenga comunicación en caso de una eventualidad”.

“Fueron liberados tres detenidos en el área de seguridad y al revisar las diferentes áreas los servicios sanitarios de los detenidos no funcionan en el interior de las diferentes galeras y no se cuenta con papel higiénico en el área de seguridad, no hay recolectores de basura. Hay que pasarles cubetas con agua. De igual forma no se tienen acceso al sistema eléctrico es decir no hay contactos de energía o nodos telefónicos para las llamadas de los detenidos y no recaer en responsabilidad legal. Ya que en los oficios Ministeriales de resguardo de detenidos en uno de sus puntos solicitan que cuenten con agua y no estén incomunicados al ingresar”, se lee en el documento al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.